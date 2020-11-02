Türkbeleni Kent Parkı'nda peyzaj ve bakım çalışması - Son Dakika

Antalya Büyükşehir Belediyesince, Manavgat ilçesindeki Türkbeleni Kent Parkı'nda peyzaj ve bakım işlemleri yapıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü Manavgat Hizmet Birimi Türkbeleni Kent Parkı'nda sohbahar-kış bakımı gerçekleştirdi.

Budama, çim biçme ve peyzaj bakımı yapılan parka, kurumuş ve yıpranmış bitkilerin yerine 10 bin yeni fide dikildi.

Ekipler, kent parkı içerisinde bulunan survivor parkurunun bakımını da tamamladı.