TÜRKBESD: Beyaz eşya iç satışları Kasım'da yüzde 16 arttı

Beyaz eşya sektöründe Kasım ayında dört ana ürün bazında iç satışlar yüzde 16, ihracat da yüzde 14 yükseldi.

Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği'nin (TÜRKBESD), verilerine göre, buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ve fırından oluşan dört ana ürünün iç satışları Kasım'da yüzde 16 artışla 521,381 adete, ihracat da yüzde 14 artışla 1.9 milyon adete yükseldi.

TÜRKBESD verilerine göre, Ocak-Kasım döneminde ihracat yüzde 6.0 düşüşle 16.38 milyon adete gerilerken, iç satışlar yüzde 12 artışla 6.05 milyon adete yükseldi.TÜRKBESD Başkanı Can Dinçer, Mart-Mayıs döneminde çok sert düşen ihracatın, yaz aylarından itibaren hızla toparlandığına işaret ederek, aşı konusunda sağlanan ilerleme ile birlikte 2021 yılın ikinci yarısından itibaren daha istikrarlı bir tablo umduklarını vurguladı.Son dönemde sektör olarak yassı çelik sağlama konusunda ortaya çıkan sorunların beyaz eşya üretimi ve ihracatını olumsuz etkileyecek düzeylere ulaştığına dikkat çeken Dinçer, ihracatın çok önemli olduğu bir dönemde, girdi sağlama konusunda yaşanan zorlukların maliyetleri artırdığı uyarısı yaptı ve ekledi:

"Yurtiçi girdi tedariğinde yaşanan son derece sıkıntılı bu süreç dikkate alındığında, sektörün önümüzdeki dönemde ihracat ve üretim rekabetçiliğinin olumsuz etkilenmemesi adına yassı çelik ürünlerindeki mevcut gümrük vergileri ile ilave gümrük vergilerinin kaldırılması gerekliliğine dikkat çekmek isteriz."