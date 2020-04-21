TÜRKBESD: Beyaz eşya satışları ilk çeyrekte yüzde 11 arttı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi TÜRKBESD: Beyaz eşya satışları ilk çeyrekte yüzde 11 arttı - Son Dakika Ekonomi

TÜRKBESD: Beyaz eşya satışları ilk çeyrekte yüzde 11 arttı

6 saat önce

Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği'ne (TÜRKBESD) üye şirketlerin 2020 yılının ilk 3 ayında gerçekleştirdikleri iç satışlar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11 arttı ve sektör ilk çeyrekte ihracatını ve üretimini korudu.

TÜRKBESD: Beyaz eşya satışları ilk çeyrekte yüzde 11 arttı, System.String[]

Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği'ne (TÜRKBESD) üye şirketlerin 2020 yılının ilk 3 ayında gerçekleştirdikleri iç satışlar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11 arttı ve sektör ilk çeyrekte ihracatını ve üretimini korudu.

Covid-19 pandemisinin etkilerinin Nisan ayı itibariyle daha net hissedileceğini belirten TÜRKBESD Başkanı Can Dinçer, "Sektör olarak bu zor günlerde müşterilerimizin sağlıklı şekilde hayatlarını sürdürülebilmeleri ve mağduriyet yaşamamaları için tüm gücümüzle çalışıyoruz. TÜRKBESD üyelerinin ürün ve hizmetleri; taze gıdanın korunması, yemeklerin hazırlanması ve evde hijyenin sağlanması gibi çok temel ihtiyaçların karşılanmasında kritik bir role sahiptir. Ülkemizin lokomotif sektörlerinden olan beyaz eşya sektörü için devletimizin sağlayacağı bazı vergi ve uygulama düzenlemeleri, istihdamın korunması ve ekonomiye güçlü katkımızın sürmesi açısından büyük önem arzetmektedir" dedi.

TÜRKBESD'den yapılan açıklamaya göre, Ocak-Mart 2020 verilerine göre, yılın ilk 3 ayında beyaz eşyada 6 ana ürün grubunda iç pazar, 2019 yılına göre yüzde 11 oranında büyüdü. İhracat oranı yüzde 3.0 artarken, üretim düzeyi de korundu.

Covid-19 pandemisine karşın Mart ayında Türkiye'de 6 ana ürün grubundaki beyaz eşya satışları bir önceki yıla kıyasla yüzde 14 artarken, ihracat yüzde 5.0 azaldı.

Nisan ayı itibariyle pandeminin etkisinin daha net şekilde hissedileceğini belirten Dinçer, "2020'nin ilk üç ayında iç satış ve ihracat olmak üzere toplam satışlarımız geçen yıl aynı döneme göre yüzde 5 artmış durumda. İç pazarda şu ana kadar başarılı bir performans sergiledik ancak özellikle ana ihracattaki daralma önümüzde dönemde daha belirgin hale gelecektir. Bu süreci çok dikkatli yönetmemiz ve önlem almamız gerekiyor" dedi.

Önceliğin toplum sağlığı olduğunu vurgulayan Dinçer, bu konuda sektöre önemli bir sorumluluk düştüğünü ifade etti:

"Öncelikle bu süreçte kendi canlarını tehlikeye atıp hayat kurtaran sağlık çalışanlarımıza teşekkürü borç biliriz. TÜRKBESD üyeleri olarak hastanelere beyaz eşya yardımı ve ürün ve servis hizmetlerimizde sağladığımız bazı özel uygulamalarımızla bu süreçte onlara destek olmaya çalışıyoruz. Bu zor günlerde müşterilerimizin sağlıklı şekilde hayatlarını sürdürülebilmeleri ve mağduriyet yaşamamaları için tüm gücümüzle gayret gösteriyoruz. Ürün ve hizmetlerimiz; taze gıdanın korunması, yemeklerin hazırlanması ve evde hijyenin sağlanması gibi çok temel ihtiyaçların karşılanmasında kritik bir role sahiptir."

Dinçer, bu noktada yeni ürünlerin montajı ve arızalı ürünlerin onarımı için yetkili servis hizmetinin çok kritik olduğunun altını çizerek, "Sokağa çıkma yasağı uygulanan günlerde de ürün ihtiyacı ya da arıza durumlarında onarım ihtiyacı doğmaktadır. 16 Nisan'da yayınlanan genelge ile servis hizmeti vermek için dışarıdan olduğunu belgeleyen yetkili servis çalışanlarının sokağa çıkma yasağı dışında tutulmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Bundan sonraki süreçte de bu uygulamanın devamını diliyoruz" dedi.

TÜRKBESD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İhsan Kara da, Türkiye'nin dünya beyaz eşya üretiminde Çin'den sonra ikinci sırada yer aldığına dikkat çekerek, beyaz eşya sektöründe faaliyet gösteren firmaların finansman maliyetlerini azaltacak bazı önlemlere ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Sektörün COVID-19 pandemisine karşı aldığı önlemlere dikkat çeken TÜRKBESD Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Yavuz da, "150'ye yakın ülkeye ihracat yapan bir sektör olarak, ulusal ve uluslararası tüm gelişmeleri yakından takip ediyor ve en üst düzeyde önlemlerimizi alıyoruz. Avrupa Ev Aletleri Birliği-APPLIA'nın (Home Appliance Europe) önerileri ve faaliyet gösterdiğimiz ülkelerin resmi mercilerinin yönlendirmeleri doğrultusunda üye firmalarımız hızla eylem planlarını uygulamaya geçirdi" dedi.


İhracat, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.04.2020 11:11 Kaynak: DHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400'lerin kurulumu ertelendi
ABD'de petrol fiyatlarında tarihi düşüş! Petrol ilk defa negatif fiyattan işlem gördü İçişleri Bakanlığı sokağa çıkma kısıtlamasında ekmek dağıtımını animasyonla anlattı Sosyal yardım programının 3'üncü fazına başvurular başladı Ecevit'in bir sözünden alıntı yapan Bakan Albayrak, esnaflara seslendi: Yakın zamanda esnafımızın işleri eskisi gibi olacak Cumhurbaşkanlığı, üniversite hastanelerine 14.500 yeni kadro tahsis etti Bazı tekstil ve sanayi ürünlerinin ithalatına yüzde 50'ye varan ilave gümrük vergisi getirildi Çalışmaların hızla devam ettiği 1915 Çanakkale Köprüsü'nün kuleleri 250 metreye ulaştı Koronavirüsten sonra vücutta onarım başlatan mor ekmeğin satışları arttı Petrolde satıcının üzerine para vermesi demek olan negatif fiyatlama nasıl gerçekleşti, ne anlama geliyor? Dünya koronavirüsle boğuşurken Afrika'da malarya salgını patlak verdi: 170 bin vaka, 152 ölüm Pastırmanın kilosu 170 TL'ye, dilim fiyatı ise 3 TL'ye yükseldi ABD basınından skandal iddia: Türkiye, koronavirüste gerçek sayıları açıklamıyor Ramazan ve koronavirüs anketinden çıkan sonuç: Yüzde 84,5 oruç tutacak Son dakika: Koronavirüs nedeniyle uçak biletleri yananlar, uçuşların başlatılmasının ardından 2 ay içinde iade alabilecek
Nesli tükenmekte olan çizgili sırtlan Kahramanmaraş'ta görüntülendi Nesli tükenmekte olan çizgili sırtlan Kahramanmaraş'ta görüntülendi         
17:40
Ramazan öncesi kasaplardan rahatlatan açıklama: Kırmızı ete zam yapılmayacak Ramazan öncesi kasaplardan rahatlatan açıklama: Kırmızı ete zam yapılmayacak         
17:34
UEFA, yaptığı toplantı sonrası yerel liglerin oynayarak tamamlanmasını istedi UEFA, yaptığı toplantı sonrası yerel liglerin oynayarak tamamlanmasını istedi         
17:32
Hakan Çalhanoğlu, Milan ile olan sözleşmesini uzatıyor Hakan Çalhanoğlu, Milan ile olan sözleşmesini uzatıyor         
17:04
Son Dakika: ABD'de 21 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 1684 artarak 42 bin 374'e yükseldi Son Dakika: ABD'de 21 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 1684 artarak 42 bin 374'e yükseldi         
17:04
Koronavirüse iki kez yakalanan İlknur hemşire, nasıl iyileştiğini anlattı Koronavirüse iki kez yakalanan İlknur hemşire, nasıl iyileştiğini anlattı         
17:02
Son Dakika: 24 Nisan'da tüm kamu çalışanları idari izinli sayılacak Son Dakika: 24 Nisan'da tüm kamu çalışanları idari izinli sayılacak         
17:00
Madde bağımlısı olduğu iddia edilen genç, önce tartıştığı babasını ardından kendini bıçakladı Madde bağımlısı olduğu iddia edilen genç, önce tartıştığı babasını ardından kendini bıçakladı         
16:49
Son Dakika: Benzine 8 kuruş indirim geldi Son Dakika: Benzine 8 kuruş indirim geldi         
16:36
Bağcılar Belediyesi, korona vakası yaşanan binayı dezenfekte etmeyince vatandaşlar dezenfekte işlemini özel firmaya yaptırdı Bağcılar Belediyesi, korona vakası yaşanan binayı dezenfekte etmeyince vatandaşlar dezenfekte işlemini özel firmaya yaptırdı         
16:24
Genç oyuncu Alina Boz, ölen köpeğine veda etti: Kalbimin en güzel yerinde olacaksın Genç oyuncu Alina Boz, ölen köpeğine veda etti: Kalbimin en güzel yerinde olacaksın         
16:17
İstanbul Kumkapı'da 4 katlı metruk bina alev alev yanarak küle döndü İstanbul Kumkapı'da 4 katlı metruk bina alev alev yanarak küle döndü         
16:16
Son dakika: Erdoğan: Geldiğimiz noktada salgını yatay seyre geçirmeye başladığımızı görüyoruz Son dakika: Erdoğan: Geldiğimiz noktada salgını yatay seyre geçirmeye başladığımızı görüyoruz         
16:12
Genç oyuncu Ester Exposito, 42 milyon izlenen dans videosuyla Ronaldo'nun sevgilisini tahtından edip zirveye yerleşti Genç oyuncu Ester Exposito, 42 milyon izlenen dans videosuyla Ronaldo'nun sevgilisini tahtından edip zirveye yerleşti         
16:02
Son dakika: Yoğun bakımda tedavi gören Umut Demirdelen vefat etti Son dakika: Yoğun bakımda tedavi gören Umut Demirdelen vefat etti         
15:42
İstanbul Eczacılar Odası Başkanı: Bu tempoda maske dağıtmamız mümkün değil, belediyeler devreye girmeli İstanbul Eczacılar Odası Başkanı: Bu tempoda maske dağıtmamız mümkün değil, belediyeler devreye girmeli         
15:36
Babasının kollarından duvara asıp hortumla dövdüğü 9 yaşındaki Ceylan hayatını kaybetti Babasının kollarından duvara asıp hortumla dövdüğü 9 yaşındaki Ceylan hayatını kaybetti         
15:27
Telefonunu güncellemeyen Android kullanıcıları dikkat! Tüm verileriniz çalınabilir Telefonunu güncellemeyen Android kullanıcıları dikkat! Tüm verileriniz çalınabilir         
15:26
Dut ağaçlarına konan yarasalar ilçede büyük panik yarattı Dut ağaçlarına konan yarasalar ilçede büyük panik yarattı         
15:14
Kuzeniyle yasak aşk yaşayıp hamile kalan kadın, doğurduğu bebeği fındık bahçesine gömdü Kuzeniyle yasak aşk yaşayıp hamile kalan kadın, doğurduğu bebeği fındık bahçesine gömdü         
15:12
Sokağa çıkma yasağı öncesinde vatandaşlar, kasap ve marketlere akın etti Sokağa çıkma yasağı öncesinde vatandaşlar, kasap ve marketlere akın etti         
15:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 23 Nisan Özel Oturumu'na katılmamasını TBMM Başkanı Şentop Önermiş Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 23 Nisan Özel Oturumu'na katılmamasını TBMM Başkanı Şentop Önermiş         
14:57
'Çok yüksek riskli bölge'deki pazar yerine akın eden vatandaşlar, sosyal mesafeyi hiçe saydı 'Çok yüksek riskli bölge'deki pazar yerine akın eden vatandaşlar, sosyal mesafeyi hiçe saydı         
14:55
Haluk Levent, virüs nedeniyle hayatını kaybeden doktorun çocuklarına burs verecek Haluk Levent, virüs nedeniyle hayatını kaybeden doktorun çocuklarına burs verecek         
14:46
Kendi isteğiyle karantinaya alınan Fenerli yıldızın eşi, yurt penceresinde görüntülendi Kendi isteğiyle karantinaya alınan Fenerli yıldızın eşi, yurt penceresinde görüntülendi         
14:45
Dövme bağımlısı sosyal medya fenomeni Amber Luke'un ilk hali hayranlarını şoke etti Dövme bağımlısı sosyal medya fenomeni Amber Luke'un ilk hali hayranlarını şoke etti         
14:39
Maydanozla beslediği tavuk, maydanoz desenli yumurta yumurtladı Maydanozla beslediği tavuk, maydanoz desenli yumurta yumurtladı         
14:26
Diyanet, teravih için tekrar uyardı: İbadet uğruna can tehlikeye atılmaz Diyanet, teravih için tekrar uyardı: İbadet uğruna can tehlikeye atılmaz         
14:20
UEFA, Şampiyonlar Ligi'ndeki 17 maçı Ağustos ayında tamamlayacak UEFA, Şampiyonlar Ligi'ndeki 17 maçı Ağustos ayında tamamlayacak         
14:11
2'inci sokağa çıkma yasağı öncesinde en çok satın alınan ürünler belli oldu: Bisküvi, kek, çikolata, kuruyemiş 2'inci sokağa çıkma yasağı öncesinde en çok satın alınan ürünler belli oldu: Bisküvi, kek, çikolata, kuruyemiş         
13:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2020 17:57:31. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: TÜRKBESD: Beyaz eşya satışları ilk çeyrekte yüzde 11 arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]