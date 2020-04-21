TÜRKBESD: Beyaz eşya satışları ilk çeyrekte yüzde 11 arttı

Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği'ne (TÜRKBESD) üye şirketlerin 2020 yılının ilk 3 ayında gerçekleştirdikleri iç satışlar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11 arttı ve sektör ilk çeyrekte ihracatını ve üretimini korudu.

Covid-19 pandemisinin etkilerinin Nisan ayı itibariyle daha net hissedileceğini belirten TÜRKBESD Başkanı Can Dinçer, "Sektör olarak bu zor günlerde müşterilerimizin sağlıklı şekilde hayatlarını sürdürülebilmeleri ve mağduriyet yaşamamaları için tüm gücümüzle çalışıyoruz. TÜRKBESD üyelerinin ürün ve hizmetleri; taze gıdanın korunması, yemeklerin hazırlanması ve evde hijyenin sağlanması gibi çok temel ihtiyaçların karşılanmasında kritik bir role sahiptir. Ülkemizin lokomotif sektörlerinden olan beyaz eşya sektörü için devletimizin sağlayacağı bazı vergi ve uygulama düzenlemeleri, istihdamın korunması ve ekonomiye güçlü katkımızın sürmesi açısından büyük önem arzetmektedir" dedi.

TÜRKBESD'den yapılan açıklamaya göre, Ocak-Mart 2020 verilerine göre, yılın ilk 3 ayında beyaz eşyada 6 ana ürün grubunda iç pazar, 2019 yılına göre yüzde 11 oranında büyüdü. İhracat oranı yüzde 3.0 artarken, üretim düzeyi de korundu.

Covid-19 pandemisine karşın Mart ayında Türkiye'de 6 ana ürün grubundaki beyaz eşya satışları bir önceki yıla kıyasla yüzde 14 artarken, ihracat yüzde 5.0 azaldı.

Nisan ayı itibariyle pandeminin etkisinin daha net şekilde hissedileceğini belirten Dinçer, "2020'nin ilk üç ayında iç satış ve ihracat olmak üzere toplam satışlarımız geçen yıl aynı döneme göre yüzde 5 artmış durumda. İç pazarda şu ana kadar başarılı bir performans sergiledik ancak özellikle ana ihracattaki daralma önümüzde dönemde daha belirgin hale gelecektir. Bu süreci çok dikkatli yönetmemiz ve önlem almamız gerekiyor" dedi.

Önceliğin toplum sağlığı olduğunu vurgulayan Dinçer, bu konuda sektöre önemli bir sorumluluk düştüğünü ifade etti:

"Öncelikle bu süreçte kendi canlarını tehlikeye atıp hayat kurtaran sağlık çalışanlarımıza teşekkürü borç biliriz. TÜRKBESD üyeleri olarak hastanelere beyaz eşya yardımı ve ürün ve servis hizmetlerimizde sağladığımız bazı özel uygulamalarımızla bu süreçte onlara destek olmaya çalışıyoruz. Bu zor günlerde müşterilerimizin sağlıklı şekilde hayatlarını sürdürülebilmeleri ve mağduriyet yaşamamaları için tüm gücümüzle gayret gösteriyoruz. Ürün ve hizmetlerimiz; taze gıdanın korunması, yemeklerin hazırlanması ve evde hijyenin sağlanması gibi çok temel ihtiyaçların karşılanmasında kritik bir role sahiptir."

Dinçer, bu noktada yeni ürünlerin montajı ve arızalı ürünlerin onarımı için yetkili servis hizmetinin çok kritik olduğunun altını çizerek, "Sokağa çıkma yasağı uygulanan günlerde de ürün ihtiyacı ya da arıza durumlarında onarım ihtiyacı doğmaktadır. 16 Nisan'da yayınlanan genelge ile servis hizmeti vermek için dışarıdan olduğunu belgeleyen yetkili servis çalışanlarının sokağa çıkma yasağı dışında tutulmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Bundan sonraki süreçte de bu uygulamanın devamını diliyoruz" dedi.

TÜRKBESD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İhsan Kara da, Türkiye'nin dünya beyaz eşya üretiminde Çin'den sonra ikinci sırada yer aldığına dikkat çekerek, beyaz eşya sektöründe faaliyet gösteren firmaların finansman maliyetlerini azaltacak bazı önlemlere ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Sektörün COVID-19 pandemisine karşı aldığı önlemlere dikkat çeken TÜRKBESD Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Yavuz da, "150'ye yakın ülkeye ihracat yapan bir sektör olarak, ulusal ve uluslararası tüm gelişmeleri yakından takip ediyor ve en üst düzeyde önlemlerimizi alıyoruz. Avrupa Ev Aletleri Birliği-APPLIA'nın (Home Appliance Europe) önerileri ve faaliyet gösterdiğimiz ülkelerin resmi mercilerinin yönlendirmeleri doğrultusunda üye firmalarımız hızla eylem planlarını uygulamaya geçirdi" dedi.