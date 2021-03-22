TÜRKBESD: Beyaz eşyada satışlar iki ayda yıllık yüzde 25 arttı

Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) Yönetim Kurulu Başkanı Can Dinçer, yılın ilk iki ayında, iç satışlar ve ihracatın toplam yüzde 25 artışla 5.5 milyon adete yaklaştığını açıkladı.

Dinçer, üretim ve satışlarda Ocak ayındaki olumlu gelişmenin Şubat ayında da sürdüğünü vurguladı ve "Altı ana ürün grubunda (buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, derin dondurucu, kurutucu) yaklaşık 795,000 adet ile bir önceki yıl aynı döneme göre iç satışlarımızı yüzde 42 oranında artırdık. Aynı dönemde ihracatımız yüzde 19, üretimimiz de yüzde 29 oranında arttı" dedi.

Dinçer'in verdiği bilgilere göre, Ocak-Şubat döneminde altı ana üründeki iç çatışların yıllık bazda yüzde 50 oranında arttığını, bu dönemde iç satışlar ve ihracattan oluşan toplam satışların da yıllık bazda yüzde 25 artarak 5.5 milyon adete yaklaştığını vurguladı. TÜRKBESD verilerine göre, altı ana üründe ilk iki aylık dönemde üretim yıllık yüzde 32 artışla 4 milyon 463 bin adete yükselirken, aynı dönemde iç satışlar yüzde 24 artışla 1 milyan 96 bin adete, ihracat yüzde 16 artışla 3 milyon 225 bin adete yükseldi.Bu dönemde beyaz eşya ithalatı ise yüzde 36 düşüşle 15,392 adete geriledi.TÜRKBESD Başkanı Dinçer, dernek tüzüğünde yapılan değişiklik sonrası üretici olmayan firmalar ve küçük ev aletleri firmalarını da kapsayacak şekilde üye sayısını artırdıklarını anımsatarak, "Son olarak TÜRKBESD ailemize Miele ve Groupe SEB'in katıldığını duyurmaktan memnuniyet duyarım. Türkiye'nin lokomotif sektörlerinden biri olarak pandemi döneminde de öncü uygulamalarla diğer sektörlere örnek olmayı ve ülkemiz için değer yaratmayı umuyoruz" diye ekledi. (Grafik)