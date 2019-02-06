Son Dakika Haberleri: Türkçe 3 Eser Arapçaya Tercüme Edilecek

Türkçe 3 Eser Arapçaya Tercüme Edilecek

54 dakika önce

Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şubesi, Halidi Maarif İlim ve Kültür Derneği ile Haşimi Yayınevi tarafından bu yıl 4.'sü düzenlenecek Uluslararası Türkiye Arapça Kitap ve Kültür Günleri 22 Şubat'ta başlayacak.

Türkçe 3 Eser Arapçaya Tercüme Edilecek, System.String[]
Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şubesi, Halidi Maarif İlim ve Kültür Derneği ile Haşimi Yayınevi tarafından bu yıl 4.'sü düzenlenecek Uluslararası Türkiye Arapça Kitap ve Kültür Günleri 22 Şubat'ta başlayacak.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde gerçekleştirilen etkinlik, Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezinde Arapça kitapseverlere açık olacak.

Organizasyonda, daha önceki yıllarda olduğu gibi İslam dünyasından çok önemli yayınevi, yazar ve alimler Türkiye'ye gelecek.

"Medeniyet Hafızamız Kütüphaneler" temalı Arapça Kitap ve Kültür Günleri kapsamında ayrıca, 3 Türkçe kitap Arapçaya kazandırılacak.

Necip Fazıl Kısakürek'in "Abdülhamid Han", Ahmet Murat'ın "Kuşlarla Sohbetin Şartları" ve Ozan Bodur'un "Göksultan" kitapları fuar takipçileriyle buluşturulacak.

Eserler, ortak kültür hafızasına eklenmesi amacıyla, yurt dışından gelen katılımcılara ve fuar ziyaretçilerine dağıtılacak.

4. Uluslararası Türkiye Arapça Kitap ve Kültür Günleri 3 Mart'ta sona erecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 06:48 Kaynak: AA

İstanbul, Türkiye, Kültür Sanat
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