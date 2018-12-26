Türkçe Bilmeyen Çocuklarımız Var'

DUSSELDORF Başkonsolosluğu Eğitim Ataşesi Hacer Özdoğan, Essen ve Münster Başkonsoloslukları eğitim ataşeliklerini temsilen ise Mustafa T. Aksu ve Necmettin Güler, müşavirin programlarına eşlik etti.

DUSSELDORF Başkonsolosluğu Eğitim Ataşesi Hacer Özdoğan, Essen ve Münster Başkonsoloslukları eğitim ataşeliklerini temsilen ise Mustafa T. Aksu ve Necmettin Güler, müşavirin programlarına eşlik etti. Eğitim Müşaviri Prof. Dr. Cemal Yıldız yeni bir proje hazırladıklarını, projenin 13 başkonsoloslukta STK destekli olacağını ve Türkçe ağırlıklı projenin hayata geçirilebilmesi için Ankara'dan bir milyon 230 bin euroluk bütçe istendiğini açıkladı.



'AİLELERE ULAŞMAK İSTİYORUZ'



Eğitim sorunları eyaletten, eyalete değiştiğini dile getiren Yıldız: "Türk çocuklarının Alman okullarındaki akademik başarıları bizim için önem teşkil ediyor. Daha da artırılması için çalışmalar yapılıyor. Türk çocuklarının anadil eğitimleri bizim için önemli. Her eyaletin kendi özelliğine göre STK'larla birlikte çözüm önerileri üzerinde duruyoruz. Ayrıca ailelerin eğitime duyarlılığı bizim için önemli. Türkçe anadil olmasının yanında aynı zamanda kültür dersi bizim için. Türk kültürü, Türk tarihini çocuklarımıza aktarmaya çalışıyoruz. Maalesef hiç Türkçe bilmeyen çocuklarımız var. Onların ailelerininde Türkçe konuşmaları konusunda bilgilendirme çalışmaları yapıyoruz" dedi.



'ÖNCELİK TÜRKÇE'NİN OKULLARDA VERİLMESİ'



Yıldız, Türkçe derslerinin bazı eyaletlerde ders saatleri dışına atılmasıyla ilgili de şunları söyledi: "Milli Eğitim Bakanlığı ile doğrudan alakası olmayan bir çalışma. YTB'nin farklı çalışmaları var, STK'larla yapılan çalışmalardan biri de Türkçe. Türkçe için bir fon ayrılmış, fondan kaç STK'nın faydalandığını bilmiyorum. Biz hiçbir öğretmenimizi buralarda görevlendirmiyoruz. Ancak faydalı bir çalışma. Bunların ilave kurs olarak değerlendirilmesi gerekir. Farklı değerlendirmelere şahsen katılmıyorum. Bizim önceliğimiz Türkçe derslerinin okullarda yapılması ve öğrenci sayısının artırılması." Türkçe derslerinin en yoğun NRW eyaletinde verildiğini açıklayan Düsseldorf Başkonsolosluğu Eğitim Ataşesi Hacer Özdoğan, "Okullardaki Türkçe dersinin yaygınlaştırılması ve kurumsallaşması için çaba sarf ediyoruz. YTB'nin sunduğu Türkçe dersi projesinin okullardaki Türkçe dersine alternatif gibi algılanması söz konusu olmamalı" dedi.

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