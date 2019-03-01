Son Dakika Haberleri: Türkçe Bullet Journal / Mart Planlayıcı

Türkçe Bullet Journal / Mart Planlayıcı

9 dakika önce

Bundan böyle her ay farklı bir temayla bullet journal videoları yayınlayacağım. Bazı aksiliklerden dolayı ocak ayını yayınlayamadım ama Şubat ayını bu videoda izleyebilirsiniz.

Bundan böyle her ay farklı bir temayla bullet journal videoları yayınlayacağım. Bazı aksiliklerden dolayı ocak ayını yayınlayamadım ama Şubat ayını bu videoda izleyebilirsiniz. Benimle birlikte planlayıcı hazırlamaya ne dersiniz ?

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 08:11 Kaynak: Youtube

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