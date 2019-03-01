Türkçe Bullet Journal / Mart Planlayıcı
9 dakika önce
Bundan böyle her ay farklı bir temayla bullet journal videoları yayınlayacağım. Bazı aksiliklerden dolayı ocak ayını yayınlayamadım ama Şubat ayını bu videoda izleyebilirsiniz.
Bundan böyle her ay farklı bir temayla bullet journal videoları yayınlayacağım. Bazı aksiliklerden dolayı ocak ayını yayınlayamadım ama Şubat ayını bu videoda izleyebilirsiniz. Benimle birlikte planlayıcı hazırlamaya ne dersiniz ?
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Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 08:11 Kaynak: Youtube
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