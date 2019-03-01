Türkçe Bullet Journal / Mart Planlayıcı

Bundan böyle her ay farklı bir temayla bullet journal videoları yayınlayacağım. Bazı aksiliklerden dolayı ocak ayını yayınlayamadım ama Şubat ayını bu videoda izleyebilirsiniz.

Bundan böyle her ay farklı bir temayla bullet journal videoları yayınlayacağım. Bazı aksiliklerden dolayı ocak ayını yayınlayamadım ama Şubat ayını bu videoda izleyebilirsiniz. Benimle birlikte planlayıcı hazırlamaya ne dersiniz ?

Son Dakika » Genel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: Youtube

Annesini Kanserden Kaybeden Hande Erçel, Sessizliğini Bozdu: Annemi Çok Özledim

Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı Ocak'ta 23 Milyona Dayandı

Kampanya Koşullarını Yerine Getirmeyen Firmaya, Şikayet Üzerine 241 Bin Lira Ceza Kesildi

Cani Koca, Taksiciden Hamile Kaldığını Söylediği Eşini 25 Yerinden Bıçakladı