Türkçe Bullet Journal / Şubat Planlayıcı

Bundan böyle her ay farklı bir temayla bullet journal videoları yayınlayacağım. Bazı aksiliklerden dolayı ocak ayını yayınlayamadım ama Şubat ayını bu videoda izleyebilirsiniz.

Bundan böyle her ay farklı bir temayla bullet journal videoları yayınlayacağım. Bazı aksiliklerden dolayı ocak ayını yayınlayamadım ama Şubat ayını bu videoda izleyebilirsiniz. Benimle birlikte planlayıcı hazırlamaya ne dersiniz ?

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