Türkçe Bullet Journal / Şubat Planlayıcı
50 dakika önce
Bundan böyle her ay farklı bir temayla bullet journal videoları yayınlayacağım. Bazı aksiliklerden dolayı ocak ayını yayınlayamadım ama Şubat ayını bu videoda izleyebilirsiniz.
Bundan böyle her ay farklı bir temayla bullet journal videoları yayınlayacağım. Bazı aksiliklerden dolayı ocak ayını yayınlayamadım ama Şubat ayını bu videoda izleyebilirsiniz. Benimle birlikte planlayıcı hazırlamaya ne dersiniz ?
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Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 06:55 Kaynak: Youtube
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