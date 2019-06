"Türkçe buradaki en önemli unsurlarımızdan biri"

CİHAD ALİU - Üsküp Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Müdürü Serhat Kula, "Türkçe bizim buradaki en önemli unsurlarımızdan bir tanesi. Bu vesileyle bir kültür diplomasisini sürdürmek, halkımızın burada daha iyi Türkçeyi konuşarak istihdamını, kariyerini geliştirmek amaçlı çalışmaları sürdürüyoruz." dedi.Kula, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kurum olarak Kuzey Makedonya'da destekledikleri festivaller, düzenledikleri kurs ve çalışmalar ile Türkçeye olan ilgi ve ihtiyaç konusunda değerlendirmelerde bulundu.Enstitü olarak Kuzey Makedonya'da onuncu yılı tamamlamak üzere olduklarını kaydeden Kula, her dönem farklı stratejiler ürettiklerini söyledi.2019 yılı itibariyle kamusal olarak destek görmüş, ilgi çekmiş yada bugüne kadar gelenekselleşmiş büyük projelere dahil ve destek olmayı hedeflediklerini anlatan Kulan, bu kapsamda 19-22 Mayıs tarihlerinde düzenlenen Pro-Za Balkan Edebiyat Festivalinin ana sponsoru olduklarını anımsattı.Kısa süre önce Üsküp Işık Sanatları Festivaline (Skopje Light Art District) de sponsor olduklarını belirten Kula, dünyanın en önemli sanatçılarını Üsküp'te sanatseverlerle buluşturduklarını kaydetti.Bu yaz Manaki Film Festivali ile Üsküp Yaz Festivalinin ana faaliyetleri arasında yer aldıklarını dile getiren Kula, "Gelecek yılla ilgili de Pro-Za Balkan Edebiyat Festivalinin ana misafiri, ana konusu Türkiye olacak ve sadece Türkiye'den gelen yazarlarla buluşacak buradaki edebiyat severler." diye konuştu.YEE olarak bu yaz itibariyle geleneksel Türk okçuluk eğitimine de başlayacaklarını aktaran Kula, "Hedefimiz yaklaşık 150 öğrenci. Buradaki eğitmenlerimiz de tamamen Üsküp'te yaşayan ok meraklıları. Geleneksel Türk sporlarına meraklı olanları Türkiye'ye gönderip eğitim almalarını sağladık." ifadelerini kullandı.Dört eğitmenin Okçular Vakfı bünyesinde eğitimlerini aldıklarını kaydeden Kula, Osmanlı döneminde inşa edilen Kurşunlu Han'da düzenlenecek kurs sayesinde geleneksel miras ve sporun bir arada yaşatılmaya çalışılacağını vurguladı.Gelecek dönemde 15 Temmuz anma programları çerçevesinde İstanbul'da kapılarını açan Hafıza 15 Temmuz Müzesinin tanıtım faaliyetlerini yürüteceklerini aktaran Kula, böylece bölgede darbe girişimini en iyi yansıtan ve önemini hissettiren müzenin tanıtımını sağlayacaklarını söyledi.Gelecek yıl eylül ayında Kuzey Makedonya'da Türkoloji Buluşmaları düzenleyeceklerini kaydeden Kula, bir yıllık program kapsamında üniversitelerin Türk dili ve Türkoloji bölümlerindeki akademisyen ile öğrencilerin bir araya gelmelerini sağlayacaklarını dile getirdi.Kuzey Makedonya'da Türkçe eğitimKuzey Makedonya'da Türkçe eğitimine de değinen Kula, ülkede bu konuda Türkçe öğrenimi konusunda en çok ihtiyaç olan bölgelerden birisi olduğunu söyledi.On yıllık sürede 4 bine yakın kursiyere Türkçe eğitim verdiklerini anlatan Kula, "Türkçe bizim buradaki en önemli unsurlarımızdan bir tanesi. Bu vesileyle bir kültür diplomasisini sürdürmek, halkımızın burada daha iyi Türkçeyi konuşarak istihdamını, kariyerini geliştirmek amaçlı çalışmaları sürdürüyoruz." ifadeleri kullandı.Türkçe öğreniminin çok daha kullanışlı hale getirilmesini arzu ettiklerini dile getiren Kula, şunları kaydetti:"Kuzey Makedonya yaklaşık 70 yıldır anadilde eğitimi veren bir ülke. Türkçe ilkokuldan üniversiteye kadar öğrenim görülebiliyor. Bunu genellikle tercih edenler bizim soydaşlarımız oluyor. Amacımız Makedon, Boşnak, Arnavut yada Türkçesi ana dili olmayan halkların da burada tercihen Türkçeyi seçmesi."Konuyla ilgili Kuzey Makedonya Eğitim Bakanlığı ile görüşme yaptıklarını anımsatan Kula, kurulacak komisyon aracılığıyla yeni bir müfredatın hazırlanması ve seçmeli olarak Türk dili ve Türk kültürü adı altında bir dersin pilot bölgelerde uygulanmasını hedeflediklerini aktardı.Makedoncada yaklaşık 7 bin, literatürde ise 10 bine yakın Türkçe kelime bulunduğunu belirten Kula, böylece iki ülke arasındaki kültürel ve ticari gelişmeleri artırmayı hedeflediklerini vurguladı.Kurşunlu HanOsmanlı döneminde Eski Üsküp Çarşısında inşa edilen Kurşunlu Han'ın yoğun bir diplomasi sonucunda Türkiye'ye 10 yıllığına devredildiğini anımsatan Kula, bu yaz itibariyle Vakıflar Genel Müdürlüğünün başlatacağı restorasyon süreci sonucunda ülkenin her haliyle faydalanacağı bir kültür merkezine dönüşeceğine inandıklarını kaydetti.Enstitüye verilen 10 yıllık sürenin yeterli olmadığını belirten Kula, restorasyon ve sürenin son yıllarının çıkarıldığı takdirde tam randımanlı 4-5 yıllık bir sürenin bulunduğunu söyledi.YEE olarak ülkedeki soydaşları daha fazla kültürel faaliyetlere dahil etmek istediklerini söyleyen Kula, spor ve kültürel faaliyetler başta olmak üzere sosyal medya, fotoğrafçılık ve kısa film gibi kendilerini tanıtabilecek mecralarda bulunmaları gerektiğini kaydetti.Kuzey Makedonya Ulusal Kütüphanesi ile ülkedeki el yazmalarının kataloglaştırılması konusunda yaptıkları görüşmeyi anlatan Kula, ülkede bulunan ve restorasyonu tamamlanmak üzere olan 4 bine yakın yazma eserin katalogunu YEE'nin yapacağını aktardı.Yunus Emre Enstitülerinin genel olarak kapısı açık alanlar olduğunu anlatan Kula, enstitüler arasında ilk defa Türkçe Kahvesi isminde herkesin kullanabileceği bir kafeterya açacaklarının müjdesini verdi.Kula, "Türkiye sevdalıları, Türkiye meraklıları ve Türkiye dostları, kardeşleri bir arada toplanabilecekleri bir alan oluşturmak istiyoruz." dedi.