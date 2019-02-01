Son Dakika Haberleri: Türkçe Dil Desteğine de Sahip Korku Oyunu Kholat, Kısa Süreliğine Steam'de Tamamen Ücretsiz Oldu

Türkçe Dil Desteğine de Sahip Korku Oyunu Kholat, Kısa Süreliğine Steam'de Tamamen Ücretsiz Oldu

1 saat önce

'Dyatlov Geçidi Vakası'nı konu alan başarılı korku oyunu Kholat, Steam'de çok kısa bir süre için ücretsiz indirilebilecek. Özellikle grafik ve sesleriyle size adeta o ortamı yaşatan Kholat hakkındaki detayları, bu yazımızda sizlerle paylaşacağız.

Türkçe Dil Desteğine de Sahip Korku Oyunu Kholat, Kısa Süreliğine Steam'de Tamamen Ücretsiz Oldu, System.String[]
Tarihin en gizemli olaylarından biri olan Dyatlov Geçidi Vakası, kayak sporuyla ilgilenen bir arkadaş grubunun Ural Dağları'na doğru yola çıkmasıyla başlıyordu. 2 haftalık bir tırmanış ve kayak gezisi yapmayı planlayan 9 kişilik ekibin başına gelen esrarengiz olaylar, onları delirtmiş ve ölümlerine sebep olmuştu.






Kholat Syakhl dağında gerçekleşen Dyatlov Geçidi Vakası, daha önce birçok filme ve oyuna konu olmuştu. Adını olayın yaşandığı dağdan alan Kholat ise diğer oyunlara göre oldukça başarılı. Dyatlov Geçidi Vakası'nın perde arkasını araştırmak için Ural Dağları'na gelen bir araştırmacının gözünden oynadığımız oyun, kısa sürede bizi o korkunç atmosferin içine çekiyor.

İngiliz oyuncu Sean Bean'in anlatımı, harika efektler ve başarılı görseller ile farklı bir deneyim sunan Kholat'ı oynamaya karar verirseniz, kesinlikle aşağıdaki haberimizden Dyatlov Geçidi Vakası'nı detaylı şekilde okumalısınız. Bu sayede oyunun atmosferini daha iyi hissedebilirsiniz.




Ural Dağları'nın harika kış manzarası eşliğinde ipuçlarını toplayarak olayı aydınlatmaya çalışacağınız oyuna ücretsiz olarak sahip olmak için çok az bir süreniz var. 4 Şubat tarihinde son bulacak indirim için acele etmelisiniz. Kholat'ı ücretsiz olarak edinmek için buraya tıklayarak oyunun Steam sayfasına erişebilirsiniz.
Kaynak: WebTekno

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 08:17 

Teknoloji
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