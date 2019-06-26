Türkçe eğitim gören Suriyeli öğrenciler halı saha turnuvasında buluştu - OSMANİYE

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı (YTB) tarafından "Türkiye'deki Suriyelilerin Yüksek Öğrenime Erişiminin Desteklenmesi Programı" kapsamında düzenlenen halı saha futbol turnuvası başladı.Korkut Ata Üniversitesi yerleşkesindeki halı sahada düzenlenen turnuvaya İstanbul, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis ve Kahramanmaraş'taki üniversitelerde Türkçe dil eğitimi alan Suriyeli öğrencilerden oluşan 12 takım katılıyor.YTB Ortadoğu ve Afrika Koordinatörü Uzman Üzeyir Göksün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, proje kapsamında Suriyelilerin yükseköğrenime erişiminin desteklenmesi programı uygulandığını ifade ederek, bu kapsamda düzenlenen ve 4 gün sürecek halı saha turnuvasının, Suriyeli öğrenciler için önemli bir etkinlik olduğunu kaydetti.Öğrencilerin Türkçe eğitiminin A1 seviyesinden üniversite okuyabilecek seviye olan C1 seviyesine yükselmesini amaçladıklarını ifade eden Göksün, "Projede öncelikli amacımız üniversite okumak isteyen Suriyeli gençlerin ilk önce ülkemize uyumlarının sağlanması için onların Türkçe dil eğitimini en iyi şekilde almalarını sağlamaktır. Bu da direk olarak maksat tek başına dil eğitimi olduğu zaman tam anlamıyla öğrenilemiyor. Bu sebeple üniversitelerle yaptığımız protokole aylık bir etkinlik zorunluluğu getiriyoruz" şeklinde konuştu.Göksün, turnuvanın Suriyeli gençlerin kaynaşmalarına önemli katkı sağladığını hatırlattı.Çukurova Üniversitesinde Türkçe eğitimi gören Deysem Musulli, turnuvada iddialı olduklarını belirterek, diğer takımlara başarı diledi.