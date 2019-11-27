Son Dakika Haberleri: Türkçe konuşan 20 ülkenin girişimcilerinden Vali Karaloğlu'na ziyaret
Son Dakika Güncel Türkçe konuşan 20 ülkenin girişimcilerinden Vali Karaloğlu'na ziyaret - Son Dakika

Türkçe konuşan 20 ülkenin girişimcilerinden Vali Karaloğlu'na ziyaret

6 saat önce

Türkçe konuşan 20 ülkeden 50 iş insanı Vali Münir Karaloğluna ziyarette bulundu.

Türkçe konuşan 20 ülkenin girişimcilerinden Vali Karaloğlu'na ziyaret, System.String[]

Türkçe konuşan 20 ülkeden 50 iş insanı Vali Münir Karaloğluna ziyarette bulundu. Karaloğlu, Türk devletlerinin her birinin çok önemli bir Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi potansiyeli olduğuna dikkat çekerek iş birliğinin önemine vurgu yaptı.


17 - 30 Kasım tarihleri arasında Ankara, Isparta, Burdur, İstanbul ve Antalya'da düzenlenecek olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 22. Türkçe Konuşan Girişimciler Programı vesilesiyle 20 ülkeden 50 katılımcı Antalya'ya geldi. TOBB, Dışişleri ve Ticaret Bakanlıklarının işbirliği ile 2005 yılında başlatılan program kapsamında Antalya'ya gelen girişimciler Vali Münir Karaloğlu'nu makamında ziyaret etti. Komşu ülkeler, Orta Asya ve Balkanlar'dan gelen girişimcilerle sohbet eden Vali Karaloğlu ülkeler arasındaki siyasi, kültürele ve ekonomik bağların güçlenmesinin önemine değindi.


TOBB Türkçe Konuşan girişimciler koordinatörü Birsen Karaloğlu başkanlığında Antalya'ya gelen girişimcilere, Vali Münir Karaloğlu, Antalya'nın potansiyeli ve yatırım kaynakları hakkında bilgi verdi.


Antalya'nın çok önemli bir tarım, turizm ve ticaret şehri olduğunu ifade eden Vali Münir Karaloğlu da, Orta Asya, Orta Doğu ve Doğu Avrupa ülkelerine ihracat yapabilecek çok sayıda ürünün olduğundan bahsetti. Karaloğlu, İş insanlarına ülkeler arasındaki ticari ilişkileri canlandırabilmek için karşılıklı yatırım ve işbirliğinin önemini vurguladı.


Ziyaretten büyük bir memnuniyet duyduğunu ifade eden Vali Münir Karaloğlu'na, Türkçe Konuşan Girişimciler tarafından kaftan hediye edildi. - ANTALYA

Münir Karaloğlu, Vali Karaloğlu, Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 03:45 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İran Büyükelçisi Mohammad Farazmand: Türkiye'de Fars diline ilgi, İran'dan daha fazla
Dünyanın en büyük seracılık fuarı Antalya'da başladı Ekrem İmamoğlu, "yüzde 80 zam" iddialarına tepki gösterdi: Bu propaganda çok komik "Başkan ne yaptı" eleştirilerine Ekrem İmamoğlu madde madde yanıt verdi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2019 22:05:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Türkçe konuşan 20 ülkenin girişimcilerinden Vali Karaloğlu'na ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]