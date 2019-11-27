Son Dakika Haberleri: Türkçe konuşan girişimcilerden Vali Karaloğlu'na ziyaret
Son Dakika Güncel Türkçe konuşan girişimcilerden Vali Karaloğlu'na ziyaret - Son Dakika

Türkçe konuşan girişimcilerden Vali Karaloğlu'na ziyaret

6 saat önce

Türkçe konuşan 20 ülkeden 50 iş insanı Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nu ziyaret etti.

Türkçe konuşan girişimcilerden Vali Karaloğlu'na ziyaret, System.String[]

Türkçe konuşan 20 ülkeden 50 iş insanı Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nu ziyaret etti.

Ankara, Isparta, Burdur, İstanbul ve Antalya'da düzenlenecek 22. Türkçe Konuşan Girişimciler Programı dolayısıyla 20 ülkeden 50 katılımcı Antalya'ya geldi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Dışişleri ve Ticaret Bakanlıklarının iş birliğiyle 2005'te başlatılan program kapsamında Antalya'ya gelen girişimciler, Vali Münir Karaloğlu'nu makamında ziyaret etti.

Komşu ülkeler, Orta Asya ve Balkanlar'dan gelen girişimcilerle sohbet eden Karaloğlu, ülkeler arasındaki siyasi, kültürel ve ekonomik bağların güçlenmesinin önemine değindi.

Koordinatör Birsen Karaloğlu başkanlığında Antalya'ya gelen girişimcilere, Karaloğlu, Antalya'nın potansiyeli ve yatırım kaynakları hakkında bilgi verdi.

Antalya'nın çok önemli bir tarım, turizm ve ticaret şehri olduğunu belirten Karaloğlu, Orta Asya, Orta Doğu ve Doğu Avrupa ülkelerine ihracat yapabilecek çok sayıda ürün bulunduğunu kaydetti.

Karaloğlu, iş insanlarına ülkeler arasındaki ticari ilişkileri canlandırabilmek için karşılıklı yatırım ve iş birliğinin önemini vurguladı.

Katılımcılar daha sonra Kumluca ilçesindeki tarım arazilerini gezdi.

Münir Karaloğlu, Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 04:58 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dünyanın en büyük seracılık fuarı Antalya'da başladı
Şişli'de öldürülen İranlı Mesut Mevlevi'nin katil zanlısı yakalandı Sayısal Loto'da 7 milyonluk ikramiye bir kişiye çıktı Irak'ın Necef kentinde göstericiler İran Başkonsoluğunu ateşe verdi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2019 23:27:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Türkçe konuşan girişimcilerden Vali Karaloğlu'na ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]