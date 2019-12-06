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Türkçe öğretimi ile ADÜ ve Türkiye'yi tanıtıyorlar

6 saat önce

Adnan Menderes Üniversitesi Türkçe Öğretimi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü, Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr.

Türkçe öğretimi ile ADÜ ve Türkiye'yi tanıtıyorlar, System.String[]

Adnan Menderes Üniversitesi Türkçe Öğretimi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü, Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bilge Bağcı Ayrancı öncülüğünde, Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı öğrencileri ile TÖMER öğrencileri, Türkçeyi etkili bir şekilde kullanabilmek amacıyla etkinlikler gerçekleştirdi.


Düzenlenen tiyatro ve drama uygulamaları ile etkileşimli bir şekilde Türkçe öğrenimine hizmet ettiklerini vurgulayan Doç. Dr. Bilge Bağcı Ayrancı, her iki taraf için de kazanımın yüksek olduğu bu etkinliklerin önemine dikkat çekti. Etkinlikte yabancılara Türkçe öğretiminin, Türkçe Eğitimi öğrenimi gören öğrenciler için bir uzmanlık alanı olduğundan, lisans düzeyinde öğrenim gören öğrencilerin bu şekilde yabancı uyruklu öğrenciler ile bir araya gelmesinin onların mesleki geleceği için öneminden bahsedildi. Uzun zamandır ortak dersliklerde bulunan TÖMER sınıflarının ayrılarak yaklaşık bir aylık bir çalışmanın sonucunda yenilendiğini ve yeni öğretim yılına bu dersliklerde başlandığını belirten Doç. Dr. Bilge Bağcı Ayrancı, "Yabancı uyruklu öğrencilere üniversitemizi ve ülkemizi Türkçe öğretimi vesilesi ile tanıtmak uluslararası boyutta önemli. Düzenlediğimiz etkinliklerle TÖMER bünyesindeki öğrenci sayımızı ve Türkçe öğretimi kalitesini yükseltmeye çalışıyoruz. Tüm bu çalışmalar için Rektörümüz Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'e, TÖMER Yönetim Kurulu üyelerine, Eğitim Fakültesi Dekanlığına teşekkür ederiz" dedi. - AYDIN

Adnan Menderes Üniversitesi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 09:35 Kaynak: İHA
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