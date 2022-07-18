Türkçe popun romantik ismi: Harun Kolçak

Popüler müziğin 1990'lı yıllardaki önemli isimlerinden, şarkıcı ve söz yazarı Harun Kolçak, vefatının 5. yılında anılıyor.

Sinema oyuncusu Eşref Kolçak ile Özcan Kolçak'ın tek çocuğu olarak 15 Temmuz 1955'te İstanbul'da dünyaya gelen Harun Emin Kolçak, Saint Benoit Fransız Lisesi'nde okurken basgitar çalmaya başladı.

Babasından izin alarak eğitimini yarıda bırakan Kolçak, Erkin Koray'ın 1977'de çıkan "Tutku" albümüyle profesyonel müzik kariyerine başladı.

Aynı yıl basgitarist olarak Ferdi Özbeğen ve Zülfü Livaneli'nin stüdyo kayıtlarında yer alan Kolçak, arkadaşlarıyla kurduğu grupla bir süre Galata Kulesi'nde sahne aldı, 1978'de ise Rıza Silahlıpoda ve Nükhet Duru'nun "Ritm 68" orkestrasının basgitaristi oldu.

"Onno Tunç" orkestrasına katıldı

Harun Kolçak, Aydın Esen, Neşet-Nükhet Ruacan ve Erol Pekcan ile çalışarak müzikal tecrübesini arttırdı. Birçok ünlü ismin yer aldığı "Onno Tunç" orkestrasına katılan sanatçı, orkestranın eşlik ettiği Sezen Aksu'nun teşvikiyle şarkı söylemeye başladı. Orkestrada 7 yıl, basgitarist, vokalist ve solist olarak görev yapan Kolçak, orkestranın dağılmasının ardından bir süre vokalist olarak yoluna devam etti.

Aşkın Nur Yengi ve Grup Periyod ile 1986 Eurovision Türkiye elemelerinde "Haydi Söyle" adlı şarkıyı yorumladıktan sonra, müzik piyasasında ismini duyurmaya başlayan Kolçak, Zerrin Özer ve Aşkın Nur Yengi ile 1987'de yaptıkları düetle "Kuşadası Altın Güvercin Müzik Yarışması" ve "Akdeniz Müzik Yarışması"nda ödüle değer görüldü.

"Beni Affet" adlı ilk albümünde yer alan "Gir Kanıma" şarkısıyla 1991'de büyük çıkış yakalayan Kolçak, 1993'te "En Büyük Aşk" adlı albümünü müzikseverlerle buluşturdu.

Albümlerinde yer alan pek çok şarkının söz ve müziğini yazan ünlü sanatçı, 1994'te "Bendeniz" ismiyle tanınan Deniz Çelik ile "Biz" albümünü, 1995'te ise "Yanımda Kal" adlı albümünü çıkardı.

Litvanya'da "En İyi İkinci Şarkıcı" seçildi

Litvanya'da 13 ülkenin katıldığı "Müzikos Festivalis 96"da "Müptelayım Sana" şarkısı ile "En İyi İkinci Şarkıcı" seçilen Kolçak, pop rock tarzındaki "Teslim Oldum" adlı 4. albümünü 1998'de müzikseverlerle buluşturdu.

Sanatçı, yaptığı her çalışmayla müzikseverlerin beğenisini kazandı ve 2000 yılında çıkardığı "Yaşasın" adlı beşinci albümünün ardından müziğe ara verdi.

Televizyon dizilerinde de oynayan Kolçak, 1999'da "Aile Bağları", 2002'de "Reyting Hamdi" ile "Kurşun Asker", 2012'de ise "Pis Yedili" adlı yapımlarda rol aldı.

Kolçak, "Müzisyen" adlı albümüyle "Kahin Aziz Malachy'ye Göre Papalığın Sonu" kitabını 2006'da hayranlarıyla buluşturdu.

Sanatçı, 2010'da annesini kaybetmenin üzüntüsünü yaşadı. Aynı yıl prostat kanseri olduğunu öğrendi. Tedavinin ardından kanseri yenerek, 2012'de "Yeniden Doğuyorum" albümünü yayınladı.

Müzik hayatının 25. yılında "Çeyrek Asır" albümünü çıkardı

Harun Kolçak, müzik hayatının 25. yılı anısına 2016'da çıkardığı "Çeyrek Asır" albümünde sevilen şarkılarına yer verdi. Albümde şarkıcıya Işın Karaca, İrem Derici, Tan Taşçı, Yaşar, Bedük, Kubat, Aşkın Nur Yengi, Tuğba Yurt, Umut Kuzey, Hakan Kahraman, Gülçin Ergül, Alişan Göksu, Gökhan Türkmen ve Zara eşlik etti.

Hastalığı süresince sanata tutunan, kanseri de maneviyatıyla yendiğini ifade eden Kolçak'ın Haziran 2016'da hastalığı yeniden nüksetti.

Tedavi gördüğü hastanede 19 Temmuz 2017'de 62 yaşında hayata veda eden sanatçının cenazesi, Bursa'nın Gemlik ilçesindeki aile mezarlığına defnedildi.

Harun Kolçak'ın yarım kalan şarkılarının da içinde bulunduğu, Mehmethan Dişbudak ve Alper Atakan'ın aranje ettiği "Hatıra" albümü, vefatından sonra dijital platformlarda müzikseverlerle buluştu. Albümde sanatçının, "Deliyim" ve "Haberin Bile Yok" adlı iki yeni şarkısının yanı sıra "Deli Et Beni" ve "Elimde Değil" adlı eserlerine de yer verildi.

Sanatçının "Beni Affet" (1991), "En Büyük Aşk" (1993), "Yanımda Kal" (1995), "Teslim Oldum" (1998), "Yaşasın" (2000), "Müzisyen" (2006), "Yeniden Doğuyorum" (2012), "Çeyrek Asır" (2016) albümleri ile "Biz" (Bendeniz ve Harun Kolçak) (1994), "Aşk Beni Hep Değiştirecek" (2007) adlı çalışmaları bulunuyor.