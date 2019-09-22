Son Dakika Haberleri: Türkçe Rap'in kalbi Espark'ta attı
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Türkçe Rap'in kalbi Espark'ta attı

1 saat önce

Espark'ta düzenlenen Dinamikfest'te sahne alan Rap dünyasının ünlü isimleri Eskişehir'e muhteşem bir gece yaşattı.

Türkçe Rap'in kalbi Espark'ta attı, System.String[]

Espark'ta düzenlenen Dinamikfest'te sahne alan Rap dünyasının ünlü isimleri Eskişehir'e muhteşem bir gece yaşattı.


Espark Alışveriş Merkezi, DinamikFest ile tüm gençlere ve kendini genç hissedenlere unutulmaz anlar yaşattı. Espark AVM'nin yanında bulunan açık otoparkta düzenlenen spor aktivitelerinin ardından akşam saatlerinde Türkçe Rap dünyasının önemli isimlerinden Eypio, Anıl Piyancı ve Şehinşah sahne aldı. Türkçe rapin sevilen isimlerinden Eypiyo ile başlayan konser, Anıl Piyancı'nın sahnesiyle devam etti. 'Kafa 10', 'Dayı dayı', 'Bırakman doğru mu?' gibi şarkılarla hayranlarını coşturan Anıl Piyancı'nın ardından ise, Şehinşah sevenleri ile buluştu. Şehinşah, çıkarmış olduğu 'Pirana', 'Yak yak', 'Dünyadan Atlasa'a' şarkılarıyla adeta Eskişehir'i salladı. Sahnesine konuk olarak gelen sanatçı Kubilay Karça'da Şehinşah ile düet şarkısı olan 'Kıskanç' isimli şarkısını seslendirerek dinleyicilerle unutulmaz anlar yaşattı.


Konserler ve etkinlikler bugün sahne alacak olan Kalben ve Can Gox konserleriyle devam edecek. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, ESPARK, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 02:18 Kaynak: İHA
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