Son Dakika Haberleri: Türkçe seçeneğiyle hangi ülkelerde ehliyet sınavına girilebiliyor?
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Türkçe seçeneğiyle hangi ülkelerde ehliyet sınavına girilebiliyor?

46 dakika önce

Dünyada ve Avrupa'da İsveç, Almanya, Hollanda ve ABD gibi bazı ülkeler ehliyet teori sınavına Türkçe girebilme hakkı tanıyor. Kimi ülkeler ise sınav esnasında tercüman bulundurmayı serbest bırakıyor. Avrupa'da en son Avusturya ehliyet teori sınavında Türkçe seçeneğini kaldırmıştı.

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Dünya ve Avrupa'da İsveç, Almanya, Hollanda ve Amerika Birleşik Devletleri gibi bazı ülkeler ehliyet teori sınavına Türkçe girebilme hakkı tanırken, kimi ülkeler tercüman bulundurmayı, bazı ülkelerse İngilizce ve diğer dil seçeneklerini zorunlu kılıyor.

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri arasında en son Türklerin yoğun olarak yaşadığı Avusturya, ehliyet teori sınavında Türkçe seçeneğini kaldırarak yeni bir uygulama başlatmıştı. Bu durum birçok Türk vatandaşının tepkisini çekti.
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Hollanda, Almanya, İsveç, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 11:22 
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