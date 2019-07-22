Türkçe seçeneğiyle hangi ülkelerde ehliyet sınavına girilebiliyor?
46 dakika önce
Dünyada ve Avrupa'da İsveç, Almanya, Hollanda ve ABD gibi bazı ülkeler ehliyet teori sınavına Türkçe girebilme hakkı tanıyor. Kimi ülkeler ise sınav esnasında tercüman bulundurmayı serbest bırakıyor. Avrupa'da en son Avusturya ehliyet teori sınavında Türkçe seçeneğini kaldırmıştı.
Dünya ve Avrupa
'da İsveç
, Almanya
, Hollanda
ve Amerika Birleşik Devletleri
gibi bazı ülkeler ehliyet teori sınavına Türkçe girebilme hakkı tanırken, kimi ülkeler tercüman bulundurmayı, bazı ülkelerse İngilizce ve diğer dil seçeneklerini zorunlu kılıyor. Avrupa Birliği
(AB) ülkeleri arasında en son Türklerin yoğun olarak yaşadığı Avusturya
, ehliyet teori sınavında Türkçe seçeneğini kaldırarak yeni bir uygulama başlatmıştı. Bu durum birçok Türk vatandaşının tepkisini çekti.
Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 11:22
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