Türkçe tabela kullanan esnafa teşekkür - Son Dakika

Adıyaman Ülkü Ocakları Başkanlığı Türkçe tabela kullanan esnafa teşekkür belgesi verdi.



İşyerlerinde Türkçe isim kullanan esnafları ziyaret eden Adıyaman Ülkü Ocakları Başkanı Taha Şahin, işyerlerinde yabancı isimlerin sayısının artmasına rağmen Türkçe isim kullanan işyerlerini kutladı.



Başkan Şahin, "Adıyaman'da yabancı tabela sayısının arttı. Özellikle Suriyelilerin açtığı işyerlerine verdikleri isimler ile Adıyaman'ın Suriye kasabası görünümü aldı. Dünyanın en güzel diline sahibiz, dilimize sahip çıkmak, korumak hepimizin görevidir. Bu gün Adıyaman'ın en işlek iki caddesinin gezdik ve Türkçe firma ismi ve tabela kullanan firmalara teşekkür belgesi verdik. Lakin ne yazıktır ki, bu iki önemli caddede tespit ettiğimiz Türkçe tabelası olan firma sayısı elliden az. Bir yabancı özentisi alıp başını gitmiş. Suriyelilerin açtıkları firmalar ile güzel ilimiz Adıyaman, Suriye kenti konumuna düşmüş. Bu konuda belediyelere önemli görev düşüyor. Türkçe tabela kullanan firmalara teşvikler verilmeli. Vergi indirimi ile Türkçe tabela ayrıcalıklı bir hal almalıdır" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN