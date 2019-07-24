Son Dakika Haberleri: Türkçe ve Almanca 'Hakkını helal edin' yazıp bilet paralarıyla kaçtı
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Türkçe ve Almanca 'Hakkını helal edin' yazıp bilet paralarıyla kaçtı

1 saat önce

10 yıldır Almanyanın Bavyera eyaletine bağlı Nürnberg yakınındaki, Erlangen kentinde faaliyette bulunan ve çeşitli uçak firmalarının biletini satan seyahat acentesi Business Reise'nin sahibi Mehmet Y.

Türkçe ve Almanca 'Hakkını helal edin' yazıp bilet paralarıyla kaçtı, System.String[]
10 yıldır Almanyanın Bavyera eyaletine bağlı Nürnberg yakınındaki, Erlangen kentinde faaliyette bulunan ve çeşitli uçak firmalarının biletini satan seyahat acentesi Business Reise'nin sahibi Mehmet Y.'nin yüzlerce kişinin bilet ücretlerini alıp, biletlerini vermeden ortadan kaybolduğu iddia ediliyor.

Şikayet üzerine polis inceleme başlatırken, önceden satın aldıkları biletlerle Türkiye tatili için hazırlık yapan onlarca kişi acente önünde toplanarak duruma tepki gösterdi.

THY, MAĞDURLARA KARSIZ BİLET SATACAK

Mağdurlardan Gülşah Aksoy, Ayşe Yıldırım, Yüksel Deşat ve Ahmet Kaya, bütün bir yıl birikim yaparak vatan hasretini gidermek için bilet aldıklarını belirterek paraların uçup gittiğini söyledi.

THY yetkilileri, kendilerine yüksek meblağda borcu olan Business Reise ve onunla beraber iş yapmakta olan yine Nürnberg'teki bir başka acentenin sözleşmelerinin iptal edildiğini duyurdu. Yetkililer, THY adına bilet talep edip mağdur duruma düşenlerin THY ofisine müracaatları halinde kendilerine karsız bilet satışı yapılabileceğini de açıkladı.

HAKKINIZI HELAL EDİN

THY'nin yanı sıra, SunExpress'ten bilet alanlar da mağdur olurken, kayıplara karışan Mehmet Y. bürosunun camına Türkçe ve Almanca olarak; mali zorluk içinde olduğunu, büroyu kapattığını ve herkesin hakkını helal etmesini istediğini belirten yazı astı.
Türk Hava Yolları, Bavyera, Güncel

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 03:07 
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