Türkçe yeterliliği olmayan Suriyeliler mesleki eğitime kayıt yaptırabilecek - Son Dakika

MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB) Suriyelilerin mesleki eğitime erişimini kolaylaştırmak için kayıtta 'A2' düzeyinde Türkçe dil sertifikası zorunluluğunu kaldırdı. Yeni düzenleme ile Türkçe dil yeterliliği olmayan Suriyeliler de mesleği eğitim merkezlerine kayıt yaptırabilecek. Yeni düzenleme ile hedef mesleki eğitim alan öğrenciler arasındaki Suriyeli oranını yüzde 2'den yüzde 10'a çıkarmak.

MEB, geçici koruma altındaki Suriyelilerin mesleki eğitime erişimlerini artırmak için geçen Nisan ayından itibaren çalışma başlattı. Bu kapsamda yapılan toplantılarda, iş gücü piyasasına geçişi kolaylaştıran ve uyumu güçlendiren mesleki eğitim merkezlerine Suriyelilerin erişimlerini artırmaya yönelik atılacak adımlar değerlendirildi. Toplantılarda mesleki eğitim merkezlerinde eğitim alan öğrencilerin yaklaşık yüzde 2'sini oluşturan Suriyelilerin oranını yüzde 10'a çıkartabilmek için atılacak adımlar belirlendi.