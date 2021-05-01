Turkcell ilk çeyrekte 705 bin yeni abone kazandı

Turkcell Grubu, 2021 yılının ilk üç ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 17,5 artışla 7,8 milyar lira gelir elde ettiğini açıkladı. Grup bazında FAVÖK 3,3 milyar liraya ulaşırken, şirketin FAVÖK marjı yüzde 42,2 olarak gerçekleşti. Turkcell'in 2021 yılı ilk çeyrekte net karı da yüzde 26,6 artarak 1,1 milyar liraya ulaştı. Yılın ilk çeyreğinde 705 bin yeni müşteri kazandığını da duyuran şirket, son 3 yılın en yüksek çeyreklik müşteri kazanımına imza attı. Böylece her yıl 1 milyon yeni abone hedefinin yüzde 70'ine ise sadece ilk 3 ayda ulaşıldığı kaydedildi.

Turkcell, 2021 yılının ilk çeyreğindeki finansal ve operasyonel sonuçlarını açıkladı. Yapılan açıklamada, "Turkcell Grubu konsolide bazda toplam gelirlerini, geçen yılın ilk çeyreğine göre yüzde 17,5 artışla 7,8 milyar liraya çıkardı. Şirketin FAVÖK'ü 3,3 milyar lira olarak gerçekleşirken, FAVÖK marjı ise yüzde 42,2 oldu. Turkcell'in 2021 yılı ilk çeyrek net karı da yüzde 26,6 artarak 1,1 milyar liraya ulaştı. 2021'in ilk çeyreğinde de müşteri kazanımını sürdüren Turkcell, yılın ilk üç ayında 705 bin yeni müşteri kazanarak son 3 yılın en yüksek performansına imza attı. Ayrıca 15 Nisan'da gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kararla dağıtılabilir dönem karının yüzde 61'ine karşılık gelen 2,6 milyar lira tutarındaki temettünün üç eşit taksitte dağıtılması da onaylandı" ifadeleri yer aldı.

"PANDEMİYE RAĞMEN GÜÇLÜ PERFORMANS SERGİLEDİK"

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, "Turkcell olarak 'Önce Müşterim' odağımızla bu yılın ilk çeyreğinde pandeminin zorlu koşullarına rağmen güçlü bir performans sergiledik. Turkcell olarak odağımızda hep müşterilerimiz var. 2021'in ilk çeyreğindeki müşteri kazanımıyla son 3 yılın en yüksek seviyesine ulaştık. 2021 için 1 milyon yeni müşteri hedefimizin yüzde 70'inden fazlasını da yine yılın ilk 3 ayında gerçekleştirmiş olduk. Ortaya çıkan bu güçlü performansımızdaki en büyük motivasyon kaynağımız müşterilerimizin bize olan güveni ve teveccühü oldu" diye konuştu.

TEKİL GELİRLER YÜZDE 28 ARTTI

Turkcell'in dijital servis tekil gelirlerine ilişkin Erkan, "Büyüyen müşteri bazı sayesinde yıldan yıla yüzde 28 artarak 367 milyon liraya yükseldi. Türkiye'nin iletişim ve yaşam platformu BiP'in artan bilinirliği bu çeyrekte 32 milyon yeni indirme getirdi. İndirme sayısı 77 milyona ulaşan BiP, Türkiye'nin en çok indirilen yerli uygulaması oldu. Veri kullanım izni konusunda kullanıcılarına dayatma ve ayrımcılık yapmayan BiP, yaklaşık üçte biri diğer ülkelerde olmak üzere 40 milyon üç ay aktif kullanıcı sayısına ulaştı" ifadelerini kullandı.

"HALKIMIZ DİJİTAL DAYATMALARA EN GÜZEL CEVABI VERDİ"

BiP'e olan yoğun ilgiden memnuniyet duyduklarını dile getiren Erkan, "Son dönemde artan kişisel verilerin kullanımına ilişkin hassasiyetle birlikte verinin bir ülke için ne kadar değerli olduğu bir kez daha ortaya çıktı. Bu çerçevede mühendislerimiz tarafından geliştirilen şeffaf gizlilik politikası, güvenli teknolojisi, rekabette öne çıkan üstün özellikleriyle BiP yoğun bir şekilde kullanılmaya başladı. Böylece halkımız kendilerine uygulanmaya çalışılan dijital dayatmalara ve ayrımcılığa BiP kullanarak en güzel yanıtı verdi. Bu süreçte bizi sevindiren bir diğer gelişme ise BiP'in sadece ülkemizde değil yurtdışında da yoğun bir şekilde ilgi görmesi oldu" dedi.

TEMASSIZ ÖDEME PLATFORMU PAYCELL'DE BÜYÜME HIZLANIYOR

Türkiye'nin ödeme alışkanlıklarının hızla dijitalleştiğine dikkat çeken Murat Erkan, Turkcell'in tech-fin alanındaki ödeme platformu Paycell'in performansına ilişkin şunları söyledi:

"Dijital ödeme platformumuz Paycell'deki üç ay aktif kullanıcı sayımız 5,3 milyona ulaştı ve mobil ödeme hacmi geçen yılın aynı döneminin 2 katına ulaşarak 351 milyon lira oldu. Aynı dönemde Paycell Card üzerinden yapılan işlemler 4 katına çıktı. Paycell gelirleri, bu çeyrekte yıllık bazda yüzde 53 büyüdü ve grup dışı gelir artışı yüzde 81 oldu. Önümüzdeki dönemde Android POS hizmetimizin yaygınlaşmasını, üye işyeri sayımızın artmasını ve yeni servislerimizle birlikte daha fazla müşteriye ulaşmayı hedefliyoruz."

DİJİTAL İŞ SERVİSLERİ GELİRİ YÜZDE 27 ARTTI

Turkcell'in kurumsal müşterileri için erişimden siber güvenliğe, bulut teknolojilerinden veri merkezlerine, yönetilen hizmetlerden nesnelerin internetine kadar yeni nesil teknolojileri sunduğu Dijital İş Servisleri'nin gelirinin de bu çeyrekte yıllık bazda yüzde 27 artarak 452 milyon lira olduğu bildirildi. Şirket, birinci çeyrek sonu itibarıyla kurulduğu günden bugüne kadar bin 589 adet projeyi hayata geçirdi. 2021'in birinci çeyreğinden sonra gelire dönüşecek bu projelerin kontrat değeri (backlog) ise 1,1 milyar liraya ulaştı. Önümüzdeki dönemde kurumsal müşterilerine yönelik dijital servislerini çeşitlendireceğini açıklayan Turkcell Dijital İş Servisleri, B2B iş modeliyle yeni dijital servisleri kurumların kullanımına sunacak. Ayrıca BiP Meet, fizy business ve lifebox business ile de inovatif çözümler sunmaya devam edilecek.

ELEKTRİK TÜKETİMİ YENİLENEBİLİR KAYNAKLARDAN KARŞILANACAK

Verilen bilgilere göre; Turkcell, doğal kaynakları en verimli şekilde kullanma hedefi ve çevreye duyarlı, teknolojiyi toplumun ihtiyaçlarına göre şekillendirmeye dayalı iş modeli çerçevesinde yenilenebilir kaynak kullanımına da öncelik verdi. Bununla birlikte Turkcell dünya çapında mobil operatörleri bir araya getiren GSMA'in düzenlediği Mobile Net Zero etkinliğinde de 2030 yılına kadar elektrik tüketimini tamamen yenilenebilir kaynaklardan karşılayacağını taahhüt etti.