Turkcell, 18 Mart Çanakkale Zaferi'ni vatan toprağıyla resmetti - Son Dakika

Turkcell, 18 Mart Çanakkale Zaferi'ni vatan toprağıyla resmetti

18.03.2021 10:18
Turkcell, 18 Mart Çanakkale Zaferi'ni vatan toprağıyla resmetti, System.String[]

Turkcell, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü şerefine vatan topraklarından eşsiz bir sanat eseri ortaya çıkardı.

Turkcell, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü şerefine vatan topraklarından eşsiz bir sanat eseri ortaya çıkardı.

Turkcell, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nün 106. yıldönümü vesilesiyle yurdun dört bir yanından getirilen vatan topraklarıyla özel olarak hazırlanmış bir tablo ortaya çıkardı. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Çanakkale Savaşı'ndaki siperlerden cephedeki askerlere doğru baktığı hafızalara kazınmış fotoğrafının topraktan yapılmış resmi büyük beğeni topladı. Bu anlamlı çalışmayı hazırladığı reklam filmi aracılığıyla geniş kitlelere de ulaştıran şirket, Çanakkale Savaşı'ndaki birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışma ruhunu tüm Türkiye'ye bir kez daha hatırlattı.

Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Alper Ergenekon, "Şirket olarak bu topraklara olan bağlılığımızı ülkemize verdiğimiz hizmetlere, yaptığımız yatırımlarla her fırsatta gösteriyoruz. Milletimize olan inancımız, üzerimizde taşıdığımız sorumluluğa aşkla bağlanmamızı sağlıyor. Kanlarının son damlasına kadar vatan toprağını müdafaa edip tarihin akışını değiştiren Çanakkale Zaferi kahramanlarını anmak amacıyla hepimiz için kutsal olan vatan topraklarından anlamı ve değeri çok büyük bir sanat eseri ortaya çıkardık. 'Çanakkale Geçilmez!' sözünü tarihe kazıyan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı rahmetle, şükranla anıyoruz" dedi. - İSTANBUL

Turkcell, 18 Mart Çanakkale Zaferi'ni vatan toprağıyla resmetti
Turkcell, 18 Mart Çanakkale Zaferi'ni vatan toprağıyla resmetti

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Çanakkale Zaferi, Çanakkale, Vatan, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Turkcell, 18 Mart Çanakkale Zaferi'ni vatan toprağıyla resmetti - Son Dakika Ekonomi


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