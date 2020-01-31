Turkcell 18 Yaş Altı Türkiye Salon Atletizm Şampiyonası sona erdi - Son Dakika
Son Dakika Spor Turkcell 18 Yaş Altı Türkiye Salon Atletizm Şampiyonası sona erdi - Son Dakika Spor

Turkcell 18 Yaş Altı Türkiye Salon Atletizm Şampiyonası sona erdi

6 saat önce

Turkcell 18 Yaş Altı Türkiye Salon Atletizm Şampiyonası sona erdi.

Turkcell 18 Yaş Altı Türkiye Salon Atletizm Şampiyonası sona erdi, System.String[]

Turkcell 18 Yaş Altı Türkiye Salon Atletizm Şampiyonası sona erdi.

Türkiye Atletizm Federasyonunun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Ataköy Atletizm Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonun ikinci gününde 15 branşta mücadeleler yapıldı.

Şampiyonanın son gününde şampiyonluk kazanan isimler ve dereceleri şöyle:

Kızlar:

200 metre: Sıla Koloğlu (25.24)

800 metre: Zeynep Sunay Yıldız (2.14.12)

3000 metre: Merve Bingöl (10.10.50)

60 metre engelli: Yaren Yıldırım (8.89)

Üç adım atlama: Ela Alina Atam (12,25 metre)

Yüksek atlama: Doğa Olga Özbaki (1,69 metre)

4x200 metre: Gaziantep Gazişehir (1.50.80)

Erkekler:

200 metre: Cem Özsu (22.20)

800 metre: Mevlüt Aras (1.55.34)

3000 metre: Enbiya Yazıcı (8.49.72)

60 metre engelli: Ayetullah Demir (8.17)

Uzun atlama: Emre Karataş (6,94 metre)

Sırıkla atlama: Lütfi Atalay (4,70 metre)

Gülle atma: Emirkan Fidan (16,59 metre)

4x200 metre: Adana Seyhan Belediyespor (1.34.86)

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Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 12:02 Kaynak: AA
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