Son Dakika Haberleri: Turkcell 2 milyar TL kâr açıkladı

Turkcell 2 milyar TL kâr açıkladı

51 dakika önce

Turkcell, 2018'de yüzde 2 artışla 2.02 milyar lira net kar elde etti.

Turkcell 2 milyar TL kâr açıkladı, System.String[]
Turkcell, 2018'de yüzde 2 artışla 2.02 milyar lira net kar elde etti. Şirketin gelirleri de yüzde 21 büyümeyle 21.3 milyar liraya ulaştı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 08:20 

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Ekonomi
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