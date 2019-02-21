Turkcell 2 milyar TL kâr açıkladı
51 dakika önce
Turkcell, 2018'de yüzde 2 artışla 2.02 milyar lira net kar elde etti.
Turkcell
, 2018'de yüzde 2 artışla 2.02 milyar lira net kar elde etti. Şirketin gelirleri de yüzde 21 büyümeyle 21.3 milyar liraya ulaştı.
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 08:20
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