Turkcell 2019'da 1,5 milyon faturalı abone kazandı - Son Dakika

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, el ettikleri finansal sonuçlarla rakiplerle aradaki farkı açmaya devam ettiklerini belirterek, "Müşteriye bakış açımızı her alanda yeniden tanımladığımız stratejimizin başarısını 2019'da 1,5 milyon yeni faturalı müşteri kazanarak ispatlamış olduk. Yine 2019, Turkcell için tüm zamanların en yüksek gelir ve karını elde ettiğimiz yıl oldu." dedi.

Turkcell, 2019 yılı finansal sonuçları ve gelecek dönem hedeflerine ilişkin İstanbul'da bir otelde basın toplantısı düzenledi.

Erkan, toplantıda yaptığı konuşmada Turkcell olarak, çeyrek asırlık birikimle müşterilerin hayatına değer katmaya ve yenilikçi çözümler sunmaya devam ettikleri 2019 yılını rekor sonuçlarla kapattıklarını dile getirdi.

Turkcell'in 25'inci yılında açıkladıkları finansal sonuçlarla rakiplerle aradaki farkı açmaya devam ettiklerini belirten Erkan, "Müşteriye bakış açımızı her alanda yeniden tanımladığımız stratejimizin başarısını 2019'da 1,5 milyon yeni faturalı müşteri kazanarak ispatlamış olduk. Yine 2019, Turkcell için tüm zamanların en yüksek gelir ve karını elde ettiğimiz yıl oldu. Tüm bunlara ek olarak güçlü ARPU (kullanıcı başına ortalama gelir) artışımız da sağlıklı büyüdüğümüzün göstergesi." diye konuştu.

"2019 yılında müşterimizi odağımıza alan stratejiyi uyguladık"

Turkcell'in 2019'da hedeflerini aşarak büyümeyi sürdürdüğünü aktaran Murat Erkan, "Sahip olduğumuz güçlü altyapımız ve benzersiz servislerimiz sayesinde 2019'da toplam ciroda ve büyümede mobil ve sabit olmak üzere entegre telekom sektöründe liderliğimizi perçinlemenin gururunu yaşıyoruz. Bir önceki yıl en yakın rakibimizle aramızdaki ciro farkı yüzde 4 iken 2019'da bunu yüzde 6,3'e çıkardık. Bunun en önemli nedeni 2019 yılında müşterimizi odağımıza alan stratejiyi uygulamamız oldu. Elde ettiğimiz sonuçlar bu stratejimizin doğruluğunu kanıtlıyor. Önümüzdeki dönemde dijital servislerimiz, kurumsal çözümlerimiz ve techfin alanındaki hizmetlerimiz ile büyümeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"1,5 milyon yeni faturalı müşteri"

Murat Erkan, Turkcell'in müşteri yaklaşımını tüm iş süreçlerine ve geliştirdiği teknolojilere yaydığını kaydetti.

Erkan, "Bizim en değerli varlığımız müşterimiz. O nedenle onların memnuniyeti bizim en önemli kriterimiz. 2019 yılında Turkcell'in tavsiye edilme oranlarında rakiplerine göre arasındaki farkı açmış olması müşterilerimizin de Turkcell'in yaptıklarından memnun olduğunu gösteriyor. Bu memnuniyetin karşılığını faturalı müşteri sayımızı 1,5 milyon artırarak aldık. Bu artış faturalı abone sayısında son 10 yılın rekoru. Böylece mobil tarafta faturalı abonelerimizin oranı da yüzde 62'ye çıkmış oldu. 2020 yılında da müşterilerimiz için uygun teklifler ve yenilikçi servisler geliştirmeye devam edeceğiz." dedi.

" Türkiye'nin fiber altyapı ihtiyacı kimsenin saklayamayacağı bir gerçek"

Türkiye'de bir ilk olan ve Turkcell'in mobil altyapısının gücünü ispatlayarak mobil altyapısı üzerinden fiber hızında ev interneti hizmeti sunan Superbox'ı tercih edenlerin sayısının, bir yıl içerisinde 10 kat artışla 323 bine ulaştığını bildiren Erkan, Superbox kullanıcı sayısındaki artışın, Türkiye'de daha yaygın fiber altyapıya olan talebin en somut kanıtı olduğuna dikkati çekti.

Erkan, "Müşterilerimize sahip olduğumuz geniş frekans bantları ve güçlü altyapımız sayesinde fiber hızında mobil internet hizmeti sunarken ortak altyapı tarafındaki çalışmalarımızı da sürdürmeye devam edeceğiz. Türkiye'nin fiber altyapı ihtiyacı kimsenin saklayamayacağı bir gerçek. Superbox'ın bu kadar hızlı yayılmasının en büyük nedeni fiber ihtiyacıdır." diye konuştu.

"Dijital servislerinden elde edilen tekil gelir 1 milyar TL'ye ulaştı"

Turkcell'in dünya çapında kullanılan yerli ve milli dijital servislerine talebin 2019'da da ivme kazanarak artmaya devam ettiğini ifade eden Erkan, Turkcell'in kamuoyuyla ilk defa paylaştığı dijital servislerinden elde ettiği tekil gelirin ilk defa 1 milyar TL'ye ulaştığını ve bunu 3 yılda 2,5 milyar TL'ye yükseltmeyi hedeflediklerini söyledi.

Paycell'de kayıtlı kredi kartı sayısının 4,4 milyonu geçtiğini de paylaşan Erkan, şunları kaydetti:

"Techfin sektöründeki gelişmelerin sadece Turkcell için değil Türkiye için de çok önemli fırsatlar barındırdığını düşünüyorum. Bu alanda atılan her olumlu adım ülkemizi de ileri taşıyacak. Tüm sektörlere hizmet eden geniş servis ve çözüm yelpazesi, Turkcell'in yaygın satış ağı, güçlü müşteri bazı ve teknolojideki öncülüğü sayesinde Paycell, yeni yetkinlikleriyle büyümeye devam ediyor. Bugün 7 bin üye işyeri ödeme aracı olarak Paycell'i kullanıyor. Bununla birlikte 2019 sonu itibarıyla Paycell platformu üzerinden gerçekleşen işlem hacmi yaklaşık 5,7 milyar TL'ye ulaştı. Önümüzdeki dönemde de QR tabanlı ödeme deneyimi ve POS yazılımımızla farklı dikeylerde güçlü büyümemizi sürdüreceğimize inanıyoruz. 2022 yılı sonuna kadar aktif Paycell kullanıcı sayısının 17 milyona ulaşmasını, üye işyeri bazımızı ise 150 binin üstüne çıkarmayı planlıyoruz."

"Her noktada şirketlerimizin yanındayız"

Murat Erkan, Turkcell'in 2019 yılı içerisinde kurumların teknoloji ihtiyaçlarını uçtan uca karşılamak amacı kurduğu Dijital İş Servisleri, gelirlerini yüzde 44 artırmasına ve IT çözüm sağlayıcısı olarak pazarda ilk üçte yer almasına ilişkin ise şunları aktardı:

"Tüm dünyada çok önemli bir dönüşümden geçiyoruz. Bu dönüşüme ayak uyduramayan, kendisini dijital dünyaya hazırlayamayan şirketlerin var olma şansı artık yok. Biz Turkcell olarak şirketlerin, işlerini yapacakları fiziksel ortam haricindeki her ihtiyacı karşılıyoruz. Cihaz kredisinden dijital servislere, bulut çözümlerinden siber güvenlik çözümlerine, büyük veri uygulamalarından sektörlere özel uygulamalara kadar her noktada şirketlerimizin yanındayız."

"4.5G'liler aralık ayında 11.5 GB internet kullandı"

2019 yılı aralık ayında Turkcell'in 4.5G abonelerinin mobil data kullanımının 11,5 GB'a ulaştığı 2019 yılı son çeyreğinde ortalama mobil internet kullanımının ise yüzde 53 artışla 9 GB olarak gerçekleştiği bilgisini paylaşan Murat Erkan, "4.5G'de dünyanın en güçlü altyapılarından birine sahibiz. Yenilikçi analitik uygulamalarımız ile büyük veriyi işleyerek müşterilerimize en uygun teklifleri sunuyoruz. Sürdürülebilir büyümemizin itici gücü olan mobil ARPU 2019'da bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 22,7 arttı." değerlendirmesinde bulundu.

Erkan, Turkcell'in 2019 yılında yatırımlarının 7 milyar TL'yi aştığını, son 5 senede ise yaklaşık 26 milyar TL yatırım yaptığını belirterek, şirketin aynı zamanda yatırımcılarına da kazandırdığını vurguladı.

5G teknolojisi ile tüm Türkiye'nin dijitalleşeceğini de dile getiren Erkan, "5G açısından en temel konulardan biri 5G'de yerli ve milli teknolojiler ile ekipmanlar geliştirilmesinin önünü açmak. Bu ancak ülke ekonomisinin kaynaklarını daha etkin ve verimli kullanabileceğimiz yöntemler doğrultusunda ortak altyapının hayata geçirilmesiyle mümkün. Bu doğrultuda çalışmalarımızı son hızda sürdürüyoruz. Sektördeki tüm paydaşlar olarak el birliği ile Türkiye'nin kazandığı bir formülü hayata geçirmek için bu konuda elimizden geleni yapacağız"."

"Karar vericilerin gelecek kaygısıyla değil vicdanlarıyla karar vermeleri gerekiyor"

Murat Erkan, konuşmasının ardından sorulan bir soru üzerine GSM operatörlerinin doğal afetlere karşı aldığı tedbirlere ve 26 Eylül'de İstanbul'da meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından yaşanan iletişim kesintisi nedeniyle GSM operatörlerine kesilen cezaya da değindi.

Deprem ve doğal afetlerden her zaman ders çıkarıp, kendilerine düşen ödevleri yerine getirdiklerini belirten Erkan, şöyle devam etti:

"Çağrı başlatma kapasitemizi 47 milyondan 58 milyona çıkarttık. Bu rakamı 70 milyona yükselteceğiz. BİP'e eklediğimiz 'Acil Durum Butonu' şebeke olmasa da arama yapmayı sağlıyor. Bu hizmetimiz abonelerimiz dışında diğer operator müşterilerine de açık. Deprem sonrası yaşanan yoğunlukta, altyapıyla ilgili sorunların etkisi var. İstanbul depremi yaşandığında kentte 3 operatöre ait toplam 700 baz istasyonu mühürlüydü. Belediyelerin bu işi ranta çevirmeleri, durumu daha da kaosa sürüklüyor. İletişimin devamlılığı için şart olan fiber altyapıyı da kazı izinlerini alamadığımız için geliştiremiyoruz. Üç yıldır bir metre fiber kazı yapamadık. İzin yok."

Erkan, deprem anındaki kesinti nedeniyle verilen cezaya ilişkin ise "Deprem sonrasında şebekemizde yaşanan bir saatlik yoğunlukla, başka bir operatörün neden olduğu 17 saatlik kesinti aynı kefeye konulamaz, bu kesinlikle vicdansızlıktır. Herkesin eleştirdiği mobil teknolojilerinin aynı zamanda hayat kurtardığını unutmayalım. Van ve Elazığ felaketlerinin ardından pek çok vatandaşımız bu teknolojiler sayesinde kurtarıldı. Sadece eleştirerek bir yere varamayız. Altyapıyı hazırlayacak her türlü hukuksal zemini de hazırlamak gerektiğini düşünüyorum. Karar vericilerin gelecek kaygısıyla değil vicdanlarıyla karar vermeleri gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Turkcell'in 2019 mali sonuçları

Öte yandan toplantıda verilen bilgilere göre, Turkcell, 25'inci yılını kutladığı 2019'u rekorlarla dolu finansal ve operasyonel sonuçlarla kapattı.

2019'da güçlü büyümesini sürdüren Turkcell Grubu'nun konsolide bazda toplam geliri bir önceki yıla kıyasla yüzde 18,1 oranında artışla 25,1 milyar TL'ye ulaştı. Turkcell Grubu'nun faiz, amortisman ve vergi öncesi karı (FAVÖK) yüzde 18,6 artışla 10,4 milyar TL'ye yükselirken, FAVÖK marjı yüzde 41,5'e, FVÖK marjı da yüzde 21,4 çıktı.

Şirketin 2019 net karı bir önceki yıla göre yüzde 61 artarak tüm zamanların en yüksek miktarı olan 3,2 milyar TL'ye ulaştı. Turkcell bu sonuçlarla 2019 yılı için yatırımcılarına vaat ettiği tüm hedeflerin üzerinde bir performans sergilemiş oldu.

Ayrıca 2019 yılı kasım ayında gelecek 3 yıllık hedeflerini Londra'da yatırımcılar ile paylaşan Turkcell, 2020 yılında yüzde 13 - yüzde 16 aralığında gelir büyümesi, yüzde 39 - yüzde 42 aralığında FAVÖK marjı ve yüzde 18 - yüde 21 aralığında da FVÖK marjı hedefliyor.