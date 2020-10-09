Turkcell, 2019 yılı Sürdürülebilirlik Raporu'nu yayınladı - Son Dakika

Turkcell, 2019 yılı Sürdürülebilirlik Raporu'nu yayınladı

09.10.2020 10:35
Turkcell, 2019 yılı Sürdürülebilirlik Raporu'nu yayınladı, System.String[]

Turkcell, Sürdürülebilirlik Raporu'nun 7'ncisini kamuoyu ile paylaştı.

Turkcell, Sürdürülebilirlik Raporu'nun 7'ncisini kamuoyu ile paylaştı.

Turkcell açıklamasına göre, farklı başlıklarda gerçekleştirilen sürdürülebilirlik çalışmalarına ilişkin raporda, güneş enerjisiyle kendi elektriğini üreten veri merkezleri, etik ve itibar yönetimi yaklaşımı, sürdürülebilir endeksli kredi anlaşması ve sosyal sorumluluk projeleri öne çıkıyor.

2030 yılına kadar elektrik ihtiyacının tamamen yenilenebilir kaynaklardan karşılamayı hedefleyen Turkcell, baz istasyonları, veri merkezleri ve ofis binalarında çevresel etkiyi azaltmaya yönelik çözümler geliştirdi ve Ankara Veri Merkezi'nin kendi elektriğini üretmesini sağlayarak sektörde bir ilki gerçekleştirdi.

Karbon ayak izi ölçümlemesi de yapan Turkcell, 2050 yılında ise karbon nötr olmayı hedeflediğini açıkladı.

Türkiye Etik Ödülü üçüncü kez Turkcell'in

Açıklamaya göre, raporda Turkcell'in çalışmaları "Teknolojinin gücü ile iklim değişikliği ile mücadele", "İnsan mutluluğu odaklı erişilebilir kapsayıcı hizmetler" ve "İyi bir kurumsal vatandaş olmak" şeklinde üç ana başlık altında ele alındı.

Etik ve İtibar Yönetimi yaklaşımı da ayrı bir başlıkta ele alındı. Kurumların iş ahlakı ve etik değerlere bağlılığını değerlendiren Etik Değerler Merkezi'nin, Turkcell Grup İç Denetim ekibini Türkiye Etik Ödülü'ne layık gördüğü belirtildi.

"Sürdürülebilir Endeksli Kredi" çeken ilk telekom şirketi

Açıklamaya göre, Turkcell, sürdürülebilir finansman konusunda da yenilikçi adımlara imza attı ve Türkiye'den "Sürdürülebilirlik Endeksli Kredi" çeken ilk telekom şirketi oldu. Böylece çevreye karşı sorumluluklar yerine getirilirken finansman maliyetlerinin düşmesi mümkün olacak.

Sosyal sorumluluk projeleri güçlenerek devam ediyor

Turkcell'in çevresel, sosyal, kurumsal yönetim yaklaşımının yanı sıra 2019 Sürdürülebilirlik Raporu'nda sosyal sorumluluğa da geniş bir yer ayrıldı.

Raporda, kadınları ekonomik olarak güçlendirmek ve girişimlerini desteklemek amacıyla başlatılan Geleceği Yazan Kadınlar Projesi'nin çıktıları paylaşırken, engellilere yönelik "İçimdeki Hazine", "Engel Tanımayanlar", "Hayal Ortağım" ve "İşaret Dilim" projeleri ile fırsat eşitliği çalışmalarının sürdürüldüğü ifade edildi. Türkiye'deki Suriyeli mültecilere yönelik gerçekleştirilen Merhaba Umut Projesi'nin de 1 milyondan fazla kişiye eriştiği ve projenin Birleşmiş Milletler Mülteci Örgütü (UNHCR) tarafından örnek gösterildiği raporda belirtildi.

Turkcell, 2019 yılı Sürdürülebilirlik Raporu'nu yayınladı

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Sosyal Sorumluluk Projeleri, Türkiye, Kredi, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Turkcell, 2019 yılı Sürdürülebilirlik Raporu'nu yayınladı - Son Dakika Ekonomi

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