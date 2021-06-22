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Turkcell 2020 sonu itibariyle Türkiye'de toplam 50 milyar liralık yatırım yaptığını duyurdu - Son Dakika

Turkcell 2020 sonu itibariyle Türkiye'de toplam 50 milyar liralık yatırım yaptığını duyurdu

22.06.2021 16:02
Turkcell 2020 sonu itibariyle Türkiye'de toplam 50 milyar liralık yatırım yaptığını duyurdu, System.String[]

Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Aksu, şirketin 27 yıl önce bir GSM operatörü olarak çıktığı yolculukta bugün sunduğu ürün ve hizmetlerle küresel bir teknoloji markasına dönüştüğünü belirtti.

Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Aksu, şirketin 27 yıl önce bir GSM operatörü olarak çıktığı yolculukta bugün sunduğu ürün ve hizmetlerle küresel bir teknoloji markasına dönüştüğünü belirtti. Aksu, Turkcell'in 2020 sonu itibarıyla Türkiye'ye toplam 50 milyar liralık yatırım yaptığını ve aynı hızla yatırımlarını sürdürdüğünü söyledi.

Türkiye'de gerçek bir dijital dönüşümden bahsedebilmek ve 5G'ye geçişi mümkün kılmak için fiberde ortak altyapının kritik öneme sahip olduğunu belirten Aksu, "Fiberin yaygınlaşması 5G'ye geçiş için olmazsa olmaz. Bu amaçla ortak altyapı inşası için yapılan girişimlerde en önde yer alıyor ve aktif rol oynuyoruz" dedi.

Turkcell'in her yıl gelirinin yüzde 1'e yakın kısmını toplumsal yatırım projelerine ayırdığını kaydeden Aksu, bu sayede teknolojinin gücüyle toplumda iyi yönde fark yaratmayı ve uzun vadede daha yaşanabilir bir dünyanın inşasına katkı sağlamayı hedeflediklerini belirtti.

Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Aksu, Turkcell olarak 23 Şubat 1994'te Türkiye'de ilk cep telefonu görüşmesini gerçekleştirmelerinin üzerinden 27 yılı aşkın süre geçtiğini dile getirerek, Turkcell'in geçen bu süre zarfında bir yandan lider GSM operatörü olarak abonelerine en kaliteli iletişim imkanını sunmaya devam ederken diğer yandan da entegre dijital servisler sunan bir teknoloji şirketine dönüştüğünü, bugün geldikleri noktada ise sundukları ürün ve hizmetlerle küresel rekabetin önemli markası haline geldiklerini belirtti.

TÜRKİYE'NİN VERİSİ TÜRKİYE'DE KALMALI

Turkcell'in bireysel müşterilerine sunduğu ürün ve servislerin yanı sıra kurumsal müşterilerine de uçtan uca dijital çözümler sunduğunu ifade eden Bülent Aksu, Turkcell'in bugün Türkiye'nin dijital endüstrisinin en büyük fabrikası ve teknoloji alanında ülkenin dünyaya açılan amiral gemisi olduğunu vurguladı. Aksu, "Türkiye'nin Turkcell'i olarak ürün ve hizmetlerimizi geliştirirken daima 'Türkiye'nin verisi Türkiye'de kalmalı' diyor, bu kapsamda ülkemizin farklı bölgelerinde yer alan üstün teknolojik veri merkezlerini kullanıcıların hizmetine sunuyoruz" diye konuştu.

Tüm bu başarılarının arkasındaki unsurun, üstün ve yaygın şebeke altyapısı olduğunu vurgulayan Aksu şu ifadeleri kullandı:

"Güçlü altyapımız ve kaliteli insan kaynağımız sayesinde Türkiye'nin dijitalleşme yolculuğunda tüm kurumsal ve bireysel müşterilerimize yol gösteren güçlü bir paydaş olduk. Hatta yur tdışına da dijital servis ve uygulama ihracatı gerçekleştirmeye başladık. 2021 birinci çeyrek sonu itibarıyla BiP'in üç ay aktif kullanıcısı sayısı 40 milyona ulaştı. Bu kullanıcıların yaklaşık üçte birini ise yurtdışındaki müşterilerimiz oluşturuyor" dedi. Turkcell'in bugüne kadar bu ülkede kazandıklarını yine bu ülkeye harcadığının altını çizen Aksu, 2020 sonu itibarıyla Türkiye'ye toplamda 50 milyar liralık yatırım yaptıklarını, aynı hızla yeni yatırımlarını da sürdürdüklerini söyledi.

"FİBERDE ORTAK ALTYAPININ HAYATA GEÇMESİ GEREKTİĞİNE İNANIYORUZ"

Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Aksu, "4.5G teknolojisiyle mobilde 1.6 Gbps, fiberde ise                         10 Gbps'lik hızı müşterilerimizle buluşturuyoruz. Türkiye'de eve kadar gerçek fiberi ilk kez Turkcell getirdi. Bugün 10 Gbps hızı fiber internet sunduğumuz her ilde, herkese sunabilen tek şirketiz. Fiber altyapı sadece yüksek hız anlamına gelmiyor. Aynı zamanda fiberin yaygınlaşması 5G'ye geçiş için kritik bir öneme sahip. Bu nedenle ilk günden itibaren fiberde ortak altyapının bir an önce hayata geçmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu konuda yapılan girişimlerde en önde yer almaya ve aktif rol oynamaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı

Fiber yatırımların dijitalleşme açısından elzem olduğunu belirterek ortak altyapının önemine işaret eden Aksu, "Ortak altyapıda atılacak her adım ülke kaynaklarının doğru ve verimli kullanılabilmesine de olanak sağlayacak. Bunun dünyada birçok başarılı örneği var. Biz operatörler arasındaki rekabetin altyapıda değil üstyapıda sunacağımız hizmetlerle olması gerektiğine inanıyoruz" dedi.

'HER YIL YAKLAŞIK GELİRİMİZİN YÜZDE 1'İNE YAKIN BİR KISMINI TOPLUM YARARINA AYIRIYORUZ'

Turkcell olarak misyonlarını 'teknoloji sayesinde geride kimseyi bırakmadan hayatı kapsamak ve müşterilerinin hayatına değer katmak' olarak özetleyen Aksu, "Teknolojinin fırsat eşitleyici gücünü kullanıyor; toplumun bilgiye, eğitime ve sosyal hayata erişimde eşit olanaklara kavuşmasını hedefleyen projeleri hayata geçiriyoruz. Bu amaçla her yıl yaklaşık gelirimizin %1'ine yakın bir kısmını toplumsal yatırım projelerine ayırıyoruz. Çocuklar, kadınlar, engelliler, yaşlılar, mülteciler gibi toplumun farklı kesimlerine ulaşan projeleri yürütüyoruz" diye konuştu.

'İNSANA VE ÇEVREYE DUYARLI YAKLAŞIM'

Türkiye'nin lider teknoloji şirketi olarak, tüm iş süreçlerinde dünyaya bırakacağı izi düşünerek hareket ettiklerini vurgulayan Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Aksu, sözlerini şöyle noktaladı:

"Dijitalleşmenin sağladığı ciddi kaynak tasarrufu, çevreye bıraktığımızın izin küçülmesine de olanak sunuyor. 2020 Entegre Faaliyet Raporu'muzda, iş süreçlerimizin çıktılarını ve bu çıktılar sonunda Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'na nasıl bir katkı sağladığımızı detaylı biçimde anlattık. Bu çerçevede enerji odaklı faaliyetlerimizde çevre dostu yeşil enerji kaynaklarına yöneliyoruz. Turkcell Sürdürülebilirlik stratejimiz doğrultusunda 2030 yılına kadar elektrik tüketimini tamamen yenilenebilir kaynaklardan karşılama ve 2050 yılına kadar tamamen "karbon nötr bir şirket" olma hedefi yolunda hızlı adımlarla ilerliyoruz. Ayrıca 2015'ten beri düzenli raporlama yaptığımız CDP (Carbon Disclosure Project) notumuzu C-'den B'ye yükselttik ve bu konuda da sektörümüzün lideri olduk."


Turkcell 2020 sonu itibariyle Türkiye'de toplam 50 milyar liralık yatırım yaptığını duyurdu
Turkcell 2020 sonu itibariyle Türkiye'de toplam 50 milyar liralık yatırım yaptığını duyurdu
Turkcell 2020 sonu itibariyle Türkiye'de toplam 50 milyar liralık yatırım yaptığını duyurdu
Turkcell 2020 sonu itibariyle Türkiye'de toplam 50 milyar liralık yatırım yaptığını duyurdu
Turkcell 2020 sonu itibariyle Türkiye'de toplam 50 milyar liralık yatırım yaptığını duyurdu

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Bülent Aksu, Yatırım, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Turkcell 2020 sonu itibariyle Türkiye'de toplam 50 milyar liralık yatırım yaptığını duyurdu - Son Dakika Ekonomi


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