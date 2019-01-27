Son Dakika Haberleri: Turkcell 25. Yılını Özel Sürprizlerle Kutlayacak

Turkcell 25. Yılını Özel Sürprizlerle Kutlayacak

46 dakika önce

Turkcell, 25. yılı kutlamaları kapsamında abonelerine, özel kampanya ve cihaz tekliflerinin yanında sürpriz hediyeler sunacağını duyurdu.

Turkcell 25. Yılını Özel Sürprizlerle Kutlayacak, System.String[]
Turkcell, 25. yılı kutlamaları kapsamında abonelerine, özel kampanya ve cihaz tekliflerinin yanında sürpriz hediyeler sunacağını duyurdu.

2019'un hem Turkcell için hem de kendilerine gönül veren müşterileri için çok önemli bir yıl olduğunun altını çizen Turkcell Pazarlama Direktörü Ömer Barbaros Yiş, "Yaptığımız altyapı yatırımlarıyla da en yeni ve en son teknolojiyi müşterilerimizle buluşturarak kendilerine her zaman dünya çapında hizmet sunuyoruz. Bugün geldiğimiz noktada yani dünyanın ilk dijital operatörü olma başarımızda en büyük paylardan biri şüphesiz her zaman bizimle birlikte olan ve bizi destekleyen müşterilerimiz. 25. yılımızı da kendileriyle kutlayarak, 2019 boyunca onları şaşırtacak sürprizler sunacağız. Müşterilerimizin bize gösterdiği teveccühe layık olmak ve Türkiye'nin bayrağını dijital küresel ürün ve servislerimizle dünyada dalgalandırmaya devam etmek için çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz" dedi. (Fotoğraflı) - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 12:45 Kaynak: DHA

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Ekonomi
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