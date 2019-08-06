Son Dakika Haberleri: Turkcell 5G'de hız rekoru kırdı
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Turkcell 5G'de hız rekoru kırdı

2 saat önce

İstanbul'daki Turkcell Tepebaşı Plaza'da kurulan Turkcell 5G altyapısı üzerinde ticari 5G cep telefonu kullanılarak gerçekleştirilen hız testinde, saniyede 2 Gbps üzeri hızlara ulaşılarak dünya rekoru kırıldı.

Turkcell 5G'de hız rekoru kırdı, System.String[]
İstanbul'daki Turkcell Tepebaşı Plaza'da kurulan Turkcell 5G altyapısı üzerinde ticari 5G cep telefonu kullanılarak gerçekleştirilen hız testinde, saniyede 2 Gbps üzeri hızlara ulaşılarak dünya rekoru kırıldı.
TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Tepebaşı, İstanbul, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 01:19 
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