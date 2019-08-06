Turkcell 5G'de hız rekoru kırdı
2 saat önce
İstanbul'daki Turkcell Tepebaşı Plaza'da kurulan Turkcell 5G altyapısı üzerinde ticari 5G cep telefonu kullanılarak gerçekleştirilen hız testinde, saniyede 2 Gbps üzeri hızlara ulaşılarak dünya rekoru kırıldı.
İstanbul
'daki Turkcell Tepebaşı
Plaza'da kurulan Turkcell 5G altyapısı üzerinde ticari 5G cep telefonu kullanılarak gerçekleştirilen hız testinde, saniyede 2 Gbps üzeri hızlara ulaşılarak dünya rekoru kırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 01:19
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