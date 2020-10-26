Tekno atıkları sağlık çalışanlarının çocuklarına desteğe dönüştü - Son Dakika

Tekno atıkları sağlık çalışanlarının çocuklarına desteğe dönüştü

26.10.2020 09:59
Tekno atıkları sağlık çalışanlarının çocuklarına desteğe dönüştü, System.String[]

Turkcell, tekno atıkların geri dönüşümünden gelen geliri çocukların nitelikli eğitimine katkıya dönüştürdüğü 'Eğitime Dönüştür' projesi ile bugüne kadar 6,5 ton elektronik atık topladı.

-Turkcell, tekno atıkların geri dönüşümünden gelen geliri çocukların nitelikli eğitimine katkıya dönüştürdüğü 'Eğitime Dönüştür' projesi ile bugüne kadar 6,5 ton elektronik atık topladı. Tüm Türkiye'de Turkcell mağazalarından toplanan atıklardan elde edilen geliri yeni eğitim dönemiyle birlikte pandemi döneminde hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının çocuklarının eğitimine katkı olarak dönüştürmeye başladı.

Sürdürülebilir bir dünya için çalışmalarını hız kesmeden devam ettiğine dikkat çeken Turkcell, Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) birlikte geçen yıl başlattığı 'Eğitime Dönüştür' projesi aracılığıyla yüzlerce çocuğun hayatına dokunmaya devam ettiğini duyurdu. Proje ile çevrenin korunması ve doğal kaynaklardan tasarruf edilmesi sağlandığı ihtiyaç sahibi çocukların eğitimine de katkıda bulunulduğuna vurgu yapıldı.

MURAT ERKAN: SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HER ZAMAN ODAĞIMIZDA

Sürdürülebilirliğin Turkcell'in temel iş prensiplerinin arasında bulunduğunu hatırlatan Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, "Turkcell olarak geliştirdiğimiz ürün ve hizmetlerin yanı sıra hayata geçirdiğimiz projelerde de sürdürülebilirliği her zaman odağımıza alıyoruz. Türkiye'de müşterilerinin Tekno atıklarından kendini sorumlu hisseden ilk şirket olarak başlattığımız 'Eğitime Dönüştür' projesi ile döngüsel ekonomiye katkı sağlarken yüzlerce çocuğun eğitimine de destek olduk. Geçen sene hayata geçirdiğimiz projemiz tüm Türkiye'yi kapsayan mağazalarımız aracılığıyla bir tekno atık seferberliğine dönüşmüş durumda. Çocuklarımızın eğitimi için çok önemli olan bu projeyi aslında bir 'ileriye dönüştürme' projesi olarak görüyoruz. Turkcell Elçilerimiz de bu projeyi çok sahiplendi, onlara da tekrar teşekkür ediyorum. Onların bu sahiplenmesini karşılıksız bırakmamak adına tekno atık toplama yarışması düzenledik. Katılan tüm mağazalarımızı da tekrar tebrik ediyorum" dedi. Erkan, şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da daha iyi bir dünya için hareket ederek geliştirdikleri projelerin yanı sıra çocukların eğitimi için çalışmalarını sürdüreceklerini sözlerine ekledi.

Turkcell konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Tüm Türkiye'de devam eden ve tekno atıkların kayıt altına alınması için Turkcell'in desteği ile hayata geçirilen sosyal sorumluluk projesi 'Eğitime Dönüştür' sayesinde bilgisayardan uydu alıcıya, telefondan ses sistemlerine kadar artık kullanılmayan pek çok alet, Turkcell mağazalarında bulunan tekno atık toplama kutularında birikerek bir çocuğun hayatını değiştiriyor." ifadelerine yer verdi.

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ÇOCUKLARINA DESTEK

Projenin hayata geçtiği günden bugüne kadar toplanan 6,5 ton elektronik atığı TÜBİSAD ile birlikte ekonomiye kazandırdığına açıklamasında yer veren Turkcell, "Elde edilen gelirin tamamı, çocukların eğitiminde kullanılmak üzere TEGV'e bağışlanırken, yeni eğitim ve öğretim döneminden itibaren KAHEV (Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfı) aracılığıyla pandemi döneminde hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının çocuklarına bağışlanmaya başlandı." bilgisini paylaştı.

TURKCELL MAĞAZALARINDA TEKNO ATIK SEFERBERLİĞİ

Turkcell, tüm Türkiye'deki mağazalarında tekno atık toplama yarışması başlattığına ve 15 bölgede en fazla tekno atığın toplayarak eğitime dönüşmesini sağlayan 15 bayiye çevre dostu elektrikli scooter hediye ettiğini belirtti.


Tekno atıkları sağlık çalışanlarının çocuklarına desteğe dönüştü
Tekno atıkları sağlık çalışanlarının çocuklarına desteğe dönüştü

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Murat Erkan, Bilişim, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Tekno atıkları sağlık çalışanlarının çocuklarına desteğe dönüştü - Son Dakika Ekonomi

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