Turkcell Akademi'de 60 bin kişi eğitim alıyor - Son Dakika

Turkcell Akademi'de 60 bin kişi eğitim alıyor

Turkcell Akademi, Kovid-19 sürecinde daha da önem kazanan dijital dönüşüme verdiği eğitimlerle katkı sağlıyor.

Turkcell Akademi, Kovid-19 sürecinde daha da önem kazanan dijital dönüşüme verdiği eğitimlerle katkı sağlıyor.

Son Dakika: İstinaf mahkemesi, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na verilen hapis cezalarını onadı
Koronavirüse yakalanan Yılmaz Vural'dan ilk açıklama: Antikor testim temiz çıktı
Bakan Soylu, Kılıçdaroğlu'nun "Saygı Öztürk'ten özür dile" çağrısına yanıt verdi

Turkcell açıklamasında görüşlerine yer verilen Turkcell Akademi Genel Müdürü Banu İşçi Sezen, eğitim ve gelişim platformlarına yıllardır yaptıkları yatırımla Kovid-19 sürecine en hazırlıklı giren şirket olduklarını belirterek, "Bu süreçte kurumsal müşterilerimize verdiğimiz eğitimlerle dijital dönüşüm konusunda destek olmaya başladık. Kurumların kendi çözümleri için dijital içeriklerini nasıl hazırlayacaklarına dair uzaktan eğitimler veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Sezen, 2 bin 500'den fazla eğitimle, dijital dönüşüme ivme kazandırdıklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Yeni normal'de sadece eğitimde değil işe alım, terfi gibi insan kaynakları süreçlerinde de dijitalleşmek isteyen şirketleri 'Case LAB uzaktan değerlendirme merkezi' uygulamamız ile tanıştırdık. Tüm Türkiye'de operasyonu olan şirketlere yüzde 100 online, kuruma özel tasarlanmış sertifika programları sunarak çalışan gelişiminde dinamik bir eğitim ekibi olma fırsatını sağladık.

Kapasite problemi nedeniyle istediği verimi sağlayamayan kurumlara da kurumsal satış ekipleriyle birlikte altyapılarını destekleyecek çözümler sunduk. Şirketlerin, kurumsal verimliliğin yanı sıra çalışan memnuniyetini ve bağlılığını artırmak için eğitim ve gelişime yatırım yapmaya devam etmelerinin önemine inanıyoruz. Tam da bu sebepten kurumsal şirketlerin de akademisi ve eğitim çözüm ortağı olarak Türkiye'nin dijital dönüşümüne hız kazandıracağımıza inanıyoruz."

Kendi eğitim programlarını hazırlayabiliyorlar

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Turkcell Akademi'nin kurumsal şirketlere sunduğu LMS (Learning Management Systems), kullanıcılarına üründeki ara yüzü özelleştirip kendi logolarını ve kurum renklerini ekleyebildikleri, platforma kendi çalışanlarını ve kendi eğitimlerini tanımlayabildikleri, sonrasında ister kendi eğitimleriyle isterlerse de platformdaki hazır eğitimler arasından seçtikleriyle çalışanlarına eğitim ataması yapabildikleri uçtan uca bir online platform sunuyor.

Ürün ayrıca çalışanlara SMS ve email ile eğitim atama bildirimi gittikten sonra çalışanların yine online olarak tarayıcıdan veya "Akademim" mobil uygulamasından giriş yaparak eğitimleri izlemesine, şirket eğitim yöneticilerinin de raporlar üzerinden çalışanların izlenme, sınav sonucu, anket gibi raporlarını takip edebilmelerine imkan veriyor.

Turkcell Akademi'de yaklaşık 55 bin kişilik Turkcell ekosisteminin yanı sıra farklı şirketler için hazırlanan farklı programlarla LMS üzerinden 60 bin çalışana uzaktan eğitim veriliyor.

50 bininci sertifika dağıtıldı

Turkcell Akademi, geçen günlerde 50 bininci sertifikasını dağıttı. Kurumsal ve Bireysel Turkcell Mağaza yapısında çalışan personel için 2015 yılında başlatılan "Perakende Sertifikasyon Programı" kapsamında bugüne kadar 27 bin 580 katılımcıya "Temel Perakendecilik Sertifikası" verildi.

Sertifika sonlanma zamanı gelerek bilgi seviyesi sınavına giren 8 bin 810 bayi çalışanına da "Temel Perakendecilik Yenileme Sertifikası" verildi.

Bu sınavdan en yüksek puanı elde eden 485 çalışan, Marmara Üniversitesi ile ortaklaşa yapılan "İleri Seviye Perakendecilik Sertifikası"nı da aldı.

Mağaza çalışanlarının şirket hedeflerine uygun olarak müşterilere daha iyi hizmet verebilmeleri için oluşturulan "Dikey ve İleri Seviye Sertifikasyon" programlarında ise 4 bin 933 bayi çalışanı "Turkcell Finansal Servisler Sertifikası"nı almaya hak kazandı.

Bu çalışanlar içerisinden eğitimlerine devam eden 1.108 kişi "İleri Seviye Finanscell Serifikası" aldı.

Mağaza çalışanlarının teknoloji odağını artırmak ve yeni teknolojilerin öğrenilmesini sağlamak için oluşturulan dikey sertifikasyon programında ise 4 bin 330 bayi çalışanı "Dijital Servis ve Çözümler Sertifikası"na, 3 bin 521 çalışan ise "Yeni Nesil Servisler Sertifikası"na sahip oldu.

Turkcell Sigorta hizmetlerinin mağazalarda verilmesi ve mağaza içinde sağlanan sigorta hizmetlerinde çalışan uzmanlığını artırmak için hazırlanan gelişim programı sonunda Sigortacılık Eğitim Merkezi tarafından yapılan sınavda da 376 bayi çalışanı "SEGEM Sertifikası" almaya hak kazandı.

Sertifikasyon programının başladığı ilk günden bugüne kadar Turkcell hedef ve stratejilerine bağlı olarak mağaza çalışanları için düzenlenen gelişim programlarında başarılı olan çalışanlara 51 bin 150 sertifika verildi.

Digital Masters mezun vermeye başladı

Öte yandan, Turkcell çalışanlarına yönelik 2018'de başlatılan Digital Masters programına şu ana kadar 2 bin 503 kişi başvurdu.

Başlangıç ve ileri olmak üzere iki seviyeden oluşan programda, aralarında yapay zeka programlama, iş analitiği, blockchain, veri bilimi, makine öğrenmesi, doğal dil işleme, ileri seviye yapay zeka programlamanın bulunduğu toplam 12 eğitim bulunuyor.

Programın başlangıç tarihinden itibaren yaklaşık bin kişi mezun oldu.

Bölümlerin başlayan eğitimleri arasında; ICT, NT, Yasal Zorunluluk, Akademi Eğitmenleri, Fonksiyonel Eğitim, HAP+ Live, Oryantasyon, KVK ve Genpa ve Liderlik yer alıyor.

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Dijital Dönüşüm, Türkiye, İşçi, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 11:05 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Turkcell Akademi'de 60 bin kişi eğitim alıyor - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

15:24 Eski paraların değeri dudak uçuklatıyor! D serili 500 TL'ler 5 bin TL'ye satılıyor 12:09 Bakan Albayrak, marketten aldığı tartının altındaki yazıya isyan etti 16:01 Belçika'da Lamborghini ticareti yapan aile, 320 bin euroluk yardım alınca hukuksal süreç başlatıldı 10:01 Tavan arasında bulduğu ata tohumlarını çoğaltan çiftçi talebe yetişemiyor 16:27 Yemeksepeti CEO'sunun attığı tweet, şirkete boykot olarak geri döndü 11:12 Köylü kadınlar ormanların içine kurdukları çadırla patron oldu 11:36 Mahkemeden 2. el araç alımıyla ilgili emsal karar: Hasarı bildirmeyen satıcı zararı karşılamak zorunda 10:50 Taksi şoförlerinden İmamoğlu'nun 5 bin taksi projesine destek: Galericilerin rantı sona ermeli 10:13 Suriye altını gelin ve damadın kabusu oldu! Gerçeğinden ayırt edilemiyor 14:25 12 bin liraya aldığı otomobili 90 bin liraya modifiye etti 12:52 Son Dakika: Ulaştırma Bakanlığı'nın aldığı yeni kararla, şehirler arası otobüslerde sıcak ikram servisi kaldırıldı 14:55 Gümüşhane'de çileklerini türkü dinleterek üreten çiftçi taleplere yetişemiyor 09:50 1 ton 90 kiloluk "Çoşkun" otomobil fiyatına alıcısını bekliyor 11:06 Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 387,5 liradan işlem görüyor 12:06 "Altın devinde miras kavgası" haberlerine İstanbul Altın Rafinerisi'nden açıklama geldi
Fransa'da Amiens ve Toulouse resmen küme düştü
17:32
ABD'de imalat sanayi PMI haziranda beklentinin üzerinde yükseldi
17:23
Son Dakika: İstinaf mahkemesi, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na verilen hapis cezalarını onadı
17:22
Koronavirüse yakalanan Yılmaz Vural'dan ilk açıklama: Antikor testim temiz çıktı
17:20
İstanbul'daki sağanak sırasında canlı yayında kanlar içinde kalan muhabir, son durumunu paylaştı
17:12
Bakan Soylu, Kılıçdaroğlu'nun "Saygı Öztürk'ten özür dile" çağrısına yanıt verdi
16:56
Akşener'in "İşsiz üniversiteli" diye kürsüye çıkardığı gencin eğlence mekanlarında çekilen fotoğrafları çıktı
16:55
Terör örgütü YPG/PKK, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde sivilleri hedef aldı: 5 ölü
16:47
Caner Erkin'in sezon sonu Beşiktaş'tan ayrılacağı kesinleşti
16:45
Ekonomistler, Merkez Bankası'ndan 25 baz puan faiz indirimi bekliyor
16:31
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2020 17:39:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Turkcell Akademi'de 60 bin kişi eğitim alıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]