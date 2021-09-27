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Turkcell Akademi'de pandemide 70 bin kişiye eğitim verildi - Son Dakika

Turkcell Akademi'de pandemide 70 bin kişiye eğitim verildi

27.09.2021 10:50
Turkcell Akademi'de pandemide 70 bin kişiye eğitim verildi, System.String[]

Turkcell Akademi, pandemi sürecinde çalışanların yetkinliklerini geliştirebilmelerine yardımcı olmak için eğitim programlarını genişlettiğini ve 70 bin kişiye 3 bine yakın farklı gelişim odağında 530 bin saat eğitim verdiğini duyurdu.

Turkcell Akademi, pandemi sürecinde çalışanların yetkinliklerini geliştirebilmelerine yardımcı olmak için eğitim programlarını genişlettiğini ve 70 bin kişiye 3 bine yakın farklı gelişim odağında 530 bin saat eğitim verdiğini duyurdu.

Eğitim envanterine podcast yayınları, oyunlaştırma temelli yeni uygulamalar ve yapay zeka desteğiyle oluşturulan kişiselleştirilmiş çözümler de ekleyen şirket, eğitimde fırsat eşitliği ve insana yatırım ilkeleri doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Turkcell Akademi Direktörü Rumeysa Kaymakcı, Turkcell Akademi'nin eğitim içerik ve yöntemlerini içinde bulunduğumuz şartlara göre sürekli güncellediğini belirterek şunları söyledi:

"Yaşadığımız pandemi döneminde sadece Türkiye'de değil dünyada tüm çalışanlar daha önce hiç deneyimlemedikleri farklı bir ortamla karşı karşıya kaldılar. Bu süreçte işlerini sorunsuz ve en iyi şekilde yapmaları, yarının değişen şartlarına uyum sağlayabilmeleri için eğitimin önemi bir kez daha ortaya çıktı. Biz de Turkcell Akademi olarak pandemi dönemine uygun yeni yöntemler geliştirerek, eğitim stratejilerimizi baştan tasarladık. Bunu yaparken çalışanların esnek rol-inisiyatif kabiliyetleri ile yetkinliklerini en nitelikli şekilde geliştirebilmelerine olanak sağlayacak eğitim yöntemleri geliştirdik. İçinde bulunduğumuz yeni dönemde mevcut uzaktan eğitim teknolojilerine ek olarak, gençlerin çoğunlukla tercih ettiği podcast ve çalışanların dijital eğitimler sırasında etkileşimini artıracak oyunlaştırma temelli yeni uygulamaları hızlıca devreye aldık. Ayrıca, Turkcell yapay zeka ekibimizin desteğiyle çalışanların gelişim ihtiyaçlarına yönelik, daha kişiselleştirilebilir ve daha erişilebilir çözümler üretmek için çalışmalar da yürütüyoruz."

Kaymakcı teknik olmayan rollerde çalışanların da günümüzde teknolojiye yön verebilmesi ve işlerini teknoloji ile harmanlaması gerektiğini vurgulayarak akademi bünyesinde kişisel gelişim için verilen eğitimlerin yanı sıra temel-ileri proje yönetimi, temel-ileri çevik felsefe, SQL, Python gibi teknik gelişimleri destekleyecek eğitimlerin programlarını da çalıştığı bölüm ayırt etmeksiniz tüm çalışanlarının istifadesine sunduklarını belirtti.  Kaymakcı sözlerine şöyle devam etti:

530 BİN SAAT EĞİTİM VERİLDİ

Şirketten yapılan konuya ilişkin açıklamada, "Turkcell Akademi olarak pandeminin başladığı günden bugüne 3 bine yakın farklı gelişim odağından 70 bin kişiye toplamda 530 bin saat eğitim verdik. Bu süreçte hem eğitim içeriklerimizin günümüz şartlarına uygun olarak tasarlanmasına hem de çalışanların ihtiyaçlarını tam anlamıyla karşılamasına maksimum özen gösterdik. İnsan ve gelecek kavramlarını değerlerimizin odağına alan bir şirket olarak; Turkcell Akademi'nin de bu odaklar çerçevesinde bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da daha da gelişerek ve çeşitlenerek yoluna devam etmesi için çalışmaya devam ediyoruz" denildi.


Turkcell Akademi'de pandemide 70 bin kişiye eğitim verildi

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Yapay Zeka, Yatırım, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Turkcell Akademi'de pandemide 70 bin kişiye eğitim verildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Turkcell Akademi'de pandemide 70 bin kişiye eğitim verildi - Son Dakika
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