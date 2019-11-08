Son Dakika Haberleri: Turkcell, Ankara LÖSEV Okulu'nda Zeka Gücü Sınıfı açtı
Son Dakika Ekonomi Turkcell, Ankara LÖSEV Okulu'nda Zeka Gücü Sınıfı açtı

Turkcell, Ankara LÖSEV Okulu'nda Zeka Gücü Sınıfı açtı

6 saat önce

Turkcell, Ankara LÖSEV Okulu'nda Zeka Gücü Sınıfı açtı.

Turkcell, Ankara LÖSEV Okulu'nda Zeka Gücü Sınıfı açtı, System.String[]

Turkcell, Ankara LÖSEV Okulu'nda Zeka Gücü Sınıfı açtı.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, LÖSEV ile ilk iş birliği olan bu sınıf ile bilim ve teknolojiye ilgi duyan çocuklar, potansiyellerini gerçekleştirmeye bir adım daha yaklaştı.

Her yaştan insanın hayatına dokunan projeleriyle fark yaratan Turkcell, Türkiye'nin farklı şehirlerindeki Zeka Gücü Sınıfları ile geleceği aydınlatmaya devam ediyor. Bu kapsamda gerçekleşen çok özel bir işbirliği ile Ankara LÖSEV'de Zeka Gücü sınıfı açıldı.

LÖSEV Okulu öğrencilerinin faydalanacağı sınıfta, lösemi tedavileri tamamlanmış veya devam eden çocuklar, bilim ve teknoloji ile buluşacak.

Yapay zeka, kodlama, uzay bilimleri, robotik, akıllı ev ve bulut teknolojileri gibi eğitimler alan öğrenciler, bunlarla ilgili proje de geliştirebilecek.

Lösemili çocukların sağlık ve eğitim gibi ihtiyaçlarının sağlanmasına yardımcı olmak üzere 1998 yılında kurulan LÖSEV ile Zeka Gücü, bu proje ile ilk kez bir araya geldi.

2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası'nda yapılan açılışa okulda öğrenim gören öğrencilerin yanı sıra Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ömer Barbaros Yiş, LÖSEV gönüllüleri, eğitimciler ve aileler katıldı.

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Türkiye, Ankara, LÖSEV, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 04:44 Kaynak: AA
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