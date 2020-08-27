Turkcell Atletizm Ligi'nin final etabı heyecanı Bursa'da başlıyor - Son Dakika

Turkcell Atletizm Ligi'nin final etabı heyecanı Bursa'da başlıyor

Türkiye Atletizm Federasyonu'nun (TAF) en önemli organizasyonlarının başında gelen Turkcell Atletizm Süper Ligi'nin final kademesi, Bursa'da yapılacak.

Turkcell Atletizm Ligi'nin final etabı heyecanı Bursa'da başlıyor, System.String[]

Türkiye Atletizm Federasyonu'nun (TAF) en önemli organizasyonlarının başında gelen Turkcell Atletizm Süper Ligi'nin final kademesi, Bursa'da yapılacak.

28-29 Ağustos'ta gerçekleşecek olan ligin final etabı öncesinde; Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Başkanı Fatih Çintimar, Bursa Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Başkanı Gökhan Dinçer ve milli sporcular Ersu Şaşma, Tuğba Danışmaz ile Deniz Yaylacı basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Atletizmde Süper Lig'in 33'üncü yılının kutlandığını hatırlatan TAF Başkanı Çintimar, önümüzdeki yıllarda da daha büyük organizasyonlar, müsabakalar gerçekleştirmeyi arzu ettiklerini söyledi.BAŞKAN ÇİNTİMAR: HER YIL 100'ÜN ÜZERİNDE REKOR KIRARAK BURAYA KADAR GELDİKGöreve başladıkları günden itibaren atletizmi hep bir adım daha ileriye götürebilmek için gece gündüz çalıştıklarını kaydeden başkan Çintimar, "7 yıllık süreç içerisinde bugüne kadar yapılan müsabakalarda her yıl 100'ün üzerinde rekor kırarak tırmanış içerisinde buraya kadar geldik. Bu yıl da sezonun başındaki salon müsabakalarında 100'e yakın rekorla sezonu açtık. Pandemi nedeniyle biraz duraksamış olduk ama bu süreçte de bütün federasyonlar içerisinde atletizm olarak olabildiğince çalışmaya gayret ettik. Özellikle olimpik, TOHM sporcularımızın durmadan antrenman yapabilmeleri için federasyon olarak, kulüplerimiz ve antrenörlerimizle gece gündüz demeden çalıştık. Bu süreçte bize büyük destekleri olan danışma kurulumuz, teknik kurulumuz, sağlık kurulumuz çok ciddi görev yaptılar. Bu süreç içerisinde danışma kurulumuzun yaptığı en önemli çalışmalardan bir tanesi, Türkiye liglerimizde artık kendi sporcularımızla yarışma kararıdır. Yabancı sporcu yarıştırmama kararı belki çok zordu, sıkıntılıydı ama bir önceki yarışta da doğru olduğunu gördük. İnşallah yarınki yarışlarda da bunun neticesini almış alacağız" dedi."KULÜPLERİMİZLE, ANTRENÖRLERİMİZLE CİDDİ BİR ÇABA İÇERİSİNDEYİZ"Atletizm olarak balkanların çok üzerinde olduklarını, Avrupa ile de yarışır seviyede olduklarını kaydeden Çintimar, "Bu ivme ile inşallah dünyada ilk 10'un içerisinde yer alabilmek için, hem kulüplerimizle hem antrenörlerimizle ciddi çaba içerisindeyiz. Özellikle altyapıda çok ciddi bir gelişme var, dün Trabzon'daydım. Pandemi olmasına, kısıtlı imkanlara rağmen 25 takımın katıldığı 1'inci Lig yarışmaları devam ediyor. Bursa'da da Süper Lig'in final ayağını yapacağız. Önümüzdeki hafta da İstanbul'da büyükler ve gençlerde milli takım seçmeleri olacak. Ardından sporcularımız ülkemizi Balkan Şampiyonası'nda temsil edecek. İnanıyorum ki tüm müsabakalarda çocuklarımız çok ciddi başarı elde edecek, zira buradaki müsabakalarda gördük ki pandemi süresince biz nasıl çalıştıysak, kulüplerimiz ve sporcularımız bizden iki kat daha fazla çalışmış durumdalar. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum" diye konuştu."FENERBAHÇE VE ENKA ÇEKİŞMELERİNDEN MUTLUYUZ"Milli takım kamplarındaki 100'e yakın sporcunun sürekli olarak testlerden geçtiğini, 3 sporcuda çıkan koronavirüsün camia ile aynı gün paylaşıldığını hatırlatan başkan Çintimar, sporcuların bugün yapılan sağlık kontrollerinde ciddi bir durumun söz konusu olmadığını ancak karantina bölümünde süreci tamamlamayı beklediklerini kaydetti. Fatih Çintimar, Bursa'daki yarışlarda da sosyal mesafe, maske ve hijyen noktasında uyarılarda bulundu.Son olarak Çintimar, Bursa'da pistin güzelliği kadar gördükleri hoşgörünün de yarışların burada yapılmasında büyük etken olduğunu, Fenerbahçe ile ENKA Spor Kulübü'nün çekişmesinden son derece mutlu olduklarını ancak Galatasaray, Beşiktaş, İstanbul BŞB ve Bursa BŞB'nin de biraz güçlenip başa baş mücadele etmeleri halinde Türk atletizminin çok daha büyüyeceğini ifade etti.ERSU ŞAŞMA: HEDEFİM OLİMPİYATLARDA BOY GÖSTERMEKGeçtiğimiz hafta Bursa'da düzenlenen ilk kademe yarışlarında, sırıkla atlamada U23 Türkiye rekorunu kıran Fenerbahçeli sporcu Ersu Şaşma, "Hedefimiz yavaş yavaş, olimpiyat barajını geçerek olimpiyatlarda boy göstermek. Olimpiyatlarda madalya alarak sırıkla atlamada Türkiye'de ilk sporcu olmak istiyorum. Fenerbahçe Spor Kulübü'ne de destekleri için teşekkür ediyorum" dedi.TUĞBA DANIŞMAZ: 14 METRE ATLAMIŞ İLK KADIN SPORCU OLMAK İSTİYORUMENKA Spor Kulübü'nün üç adım atlama sporcusu Tuğba Danışmaz ise "Yaklaşık 10 yıldır ENKA'yı temsil ediyorum, aslında biz kocaman bir aileyiz. Ben bu kulüpte büyüdüm, tüm başarılarımı burada elde ettim. Final etabında biz, kulübümüze yakışanı yapacağız. Çok sevdiğim bir ağabeyimin sözü var, 'Biz şampiyon takım tutmadık, tuttuğumuz takımı şampiyon yaptık' diye. Öncelikli hedefim Türkiye'de 14 metre atlamak. Türkiye'de 14 metre atlamış kadın sporcu olmadığı için, bunu başararak ülkemi olimpiyatlarda temsil etmek istiyorum. Tabii daha sonrasında en büyük hedefim olimpiyatlarda kürsü görebilmek" şeklinde konuştu.BURSA BBSK BAŞKANI DİNÇER: HEDEF SPORU TABANA YAYMAKBursa Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Başkanı Gökhan Dinçer de 21 branşta faaliyet gösterdiklerini belirterek, "1980'den beridir Bursa'ya ve Türk sporuna hizmet eden bir spor kulübüyüz. Bugün 52 bin 500'ü aşkın lisanslı sporcumuz ile Türk sporuna hizmet ediyoruz. Atletizm en önemli branşlarımızdan, en çok kupa, madalya aldığımız branşlardan bir tanesi. Belediye başkanımız Alinur Aktaş'ın da spora olan sevgisi bizleri kuvvetlendiriyor. En büyük gayemiz sporu tabana yaymak" dedi.DENİZ YAYLACI: BÜYÜK EMEKLER HARCIYORUZBursa BBSK'nın çekiç atmadaki sporcusu Deniz Yaylacı ise Bursa'nın ev sahipliği yapmasından ötürü çok mutlu olduğunu kaydederek, "Sezonu kapatıyoruz, sakatlıksız geçirmeyi diliyorum. Kesinlikle en büyük hedefim olimpiyat barajını geçerek, ollimpiyatlarda ülkemi temsil etmek. Çok az zaman kaldı, büyük emekler harcıyoruz" ifadelerini kullandı.

Ayrıca basın toplantısında Turkcell Atletizm Süper Ligi'nin yeni logosu da tanıtıldı.

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Atletizm, Türkiye, Bursa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2020 18:42 - Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Turkcell Atletizm Ligi'nin final etabı heyecanı Bursa'da başlıyor - Son Dakika Spor

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