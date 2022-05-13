Turkcell, Avrupa Birliği Ar-Ge projesini tamamladı - Son Dakika
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Turkcell, Avrupa Birliği Ar-Ge projesini tamamladı

13.05.2022 13:00
Turkcell, Avrupa Birliği Ar-Ge projesini tamamladı

Avrupa Birliği'nin Horizon 2020 projesi kapsamında Turkcell tarafından sürdürülen Ar-Ge çalışmalarından biri olan 5G-MOBIX'in final gösterimi, 5G teknolojileriyle desteklenen tırların Türkiye-Yunanistan sınırından geçişiyle gerçekleştirildi.

Avrupa Birliği'nin Horizon 2020 projesi kapsamında Turkcell tarafından sürdürülen Ar-Ge çalışmalarından biri olan 5G-MOBIX'in final gösterimi, 5G teknolojileriyle desteklenen tırların Türkiye- Yunanistan sınırından geçişiyle gerçekleştirildi.

9-10 Mayıs tarihlerinde 5G-MOBIX projesindeki iki sınır ötesi koridordan biri olan İpsala-Kipi sınır bölgesinde Turkcell, yol boyunca Türkiye tarafında 5G test altyapısını ve belli uygulamaların bulut entegrasyonunu da sağladı. Uluslararası projede, toplam 14 farklı ülkeden 58 şirket ve kuruluş çözüm ortağı olarak yer alıyor.

Avrupa Birliği'nin (AB) araştırma ve inovasyon odaklı teknolojik destek programı Horizon 2020 projesi kapsamındaki Ar-Ge projelerinden biri olan ve 2018 yılından bu yana devam eden 5G-MOBIX, Turkcell'in teknik liderliğinde Türkiye-Yunanistan sınırındaki İpsala sınır kapısında gösterime sunuldu. Turkcell 5G teknolojileriyle desteklenen Ford Trucks tırlarının Türkiye-Yunanistan sınır koridorundan geçişiyle proje başarıyla tamamlandı. Avrupa Komisyonu üyeleri, özel ve kamu sektöründen yetkililerin de katıldığı organizasyonda, Yunanistan'ın Kipi kasabasında başlayan gösterimler, İpsala tarafında tamamlandı.

Turkcell, 5G-MOBIX projesindeki iki sınır ötesi koridordan biri olan İpsala-Kipi sınır bölgesinde koridor lideri olarak projede yer aldı ve yol boyunca kurulan 5G test altyapısının yanı sıra belli uygulamaların bulut entegrasyonunu da sağladı.

4 FARKLI 5G KULLANIM SENARYOSU UYGULANDI

Çalışmalar sonucunda, sınır koridoru boyunca araçlarla uygulanan 4 farklı 5G kullanım senaryosu başarıyla test edildi. 5G teknolojisinin sağladığı düşük gecikme ve yüksek bant genişliği ile ileri yapay zeka teknolojilerinin sunduğu yetenekler de kullanılarak, otonom araç fonksiyonlarının testleri sınır bölgesinde başarıyla tamamlandı.

Türkiye'den Turkcell'in yanı sıra Ford Otosan ve TÜBİTAK BİLGEM ile yurt dışından Cosmote, WINGS ve ICCS gibi farklı kuruluşlarla yürütülen projenin konsorsiyumu; Türkiye, Çin, Kore ve Avrupa Birliği'nden toplam 14 ülkenin yer aldığı 58 çözüm ortağından oluşuyor.

5G-MOBIX MOBİLİTE, OTONOM SÜRÜŞ TEKNOLOJİLERİ VE FARKLI ALANLARDA FAYDALAR SAĞLAYACAK

İspanya- Portekiz ve Türkiye-Yunanistan sınırları olmak üzere iki farklı sınır geçiş koridorunda yürütülen çalışmalar kapsamında çeşitli kullanım senaryoları uygulandı. Bu kapsamda daha güvenli ve otonom sürüşe daha hızlı tepkime sağlamanın yanı sıra araçlar arası takip mesafesinin kısalması sayesinde yakıt tasarrufu da sağlanması öngörülüyor.

Projenin yasal, ticari, sosyal ve yerel açıdan faydalar ortaya çıkarması hedefleniyor. AB ülkeleri ve AB otomotiv endüstrisinin bağlantılı ve otomatik sürüşe geçişini desteklemenin yanı sıra sürücüler için en iyi mobilite ortamını sağlamak amacıyla tasarlanan CCAM fonksiyonları odağında gerçekleştirilen 5G-MOBIX projesi ile koordineli sürüş, otoyol şerit birleştirme, katarlama, otonom araç park etme, kent içinde sürüş, yol kullanıcılarını algılama, araçların uzaktan kumanda edilmesi, çevre kontrolü, HD harita güncelleme, medya ve eğlence gibi çeşitli otomatik mobilite kullanım senaryoları incelendi.

Proje bu yönüyle İspanya-Portekiz ve Türkiye-Yunanistan olmak üzere iki farklı sınır koridorunda ve altı lokal test sahasında ( Almanya, Finlandiya, Fransa, Hollanda, Çin ve Kore) 5G CAM (5G Bağlı Otonom Mobilite) altyapılarının geliştirmesi, entegrasyonu ve dağıtımının yanı sıra geçiş sırasında öğrenilen zorlukların ve geri bildirimlerin önemine de odaklanıyor.


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TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Araştırma Geliştirme, Avrupa Birliği, 5G, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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