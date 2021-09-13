TURKCELL AVRUPA VERİ MERKEZİ AÇILDI - Son Dakika

Bakan Karaismailoğlu: 5G teknolojisine yerli ve milli imkanlarla geçmeye emin adımlarla ilerliyoruz

Bakan Karaismailoğlu: Fiber hat uzunluğumuzu 445 bin kilometreye çıkardık

Gül KABA-Osman BAKIR/İSTANBUL, (DHA) ' Turkcell, Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde yeni yatırımı Avrupa Veri Merkezi'ni açtı. Açılış töreninde konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yerli ve milli yaklaşımları ön plana aldıklarını vurgulayarak, '5G teknolojisine yerli ve milli imkanlarla geçmeye emin adımlarla ilerliyoruz. Fiber hat uzunluğumuzu 88 bin kilometreden, 445 bin kilometreye; Sabit geniş bant abone sayımızı 17,4 milyona çıkardık' dedi.

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan ise son teknolojiye sahip veri merkezinin yüzde 75 yerlilik oranına sahip olduğunu dile getirdi. Erkan, '9 büyüklüğündeki depreme dayanıklı olan merkezin, kapıları ve duvarları da yangına 120 dakika boyunca dayanıyor. Ayrıca, merkez 6 bin sensör ile 40 bin nokta sürekli izleniyor. Turkcell, toplamda 8 veri merkezini Türkiye'ye kazandırdı.' diye konuştu.

Turkcell Avrupa Veri Merkezi'nin açılış töreni Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım'ın katılımıyla Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Aksu ve Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Yeni nesil 37 bin 277 metrekarelik alana kurulan ve 7 bin 238 metrekarelik beyaz alana sahip Avrupa Veri Merkezi ile Turkcell'in bu alanda yaptığı yatırım miktarı 2,5 milyar lirayı aştı.

KARAİSMAİLOĞLU: 'YERLİ' VE 'MİLLİ' YAKLAŞIMLARI ÖN PLANA ALIYORUZ

Avrupa Veri Merkezi'nin açılış töreninde konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 'Ulaşım ve iletişim sektörleri sosyal ve ekonomik olarak hayatın merkezinde yer alıyor. Bu iki sektördeki değişim, tüm sektörleri etkilerken, yeni iş ve yaşam modellerinin ortaya çıkmasına ön ayak oluyor. Teknolojiyi hangi ülkeler geliştirip, yaygınlaştırırsa, o ülkeler ekonomik bağımsızlık yolunda önemli adımlar atıyor. Bilişim, iletişim ve haberleşme alanlarına da hep 'yerli' ve 'milli' yaklaşımları ön plana alıyor, bu yönde vatandaşlarımızın hayat standardını yükseltecek önemli projelere imza atıyoruz. 5G bu teknolojilerin en başında geliyor. Bu bağlamda, 5G'nin ileri teknolojilerin ve veri güvenliğinin kilit noktası olması nedeniyle tüm gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin yakından takip ettiği ve üzerinde yoğun çalışmalar yürüttüğü bir konu. Dünyada ve Avrupa'da birçok ülke, 5G denemelerini yaptıktan sonra ticari 5G hizmetini devreye almak üzere çalışmalarını yürütüyor? diye konuştu.

5G TEKNOLOJİSİNE YERLİ VE MİLLİ İMKANLARLA GEÇMEYE EMİN ADIMLARLA İLERLİYORUZ

Önümüzdeki 4 yılda 5G'yi kullanan kullanıcı sayısının 1 milyar olması beklendiğini aktaran Karaismailoğlu, 'Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak, bilgi ve iletişim teknolojilerinin sağladığı avantajları, insanların refahı ve mutluluğu için kullanmayı esas alıyoruz. Yerli ve milli olarak geliştirilmesine hassasiyetle eğildiğimiz bilgi ve iletişim teknolojilerinin, yaygınlaşması adına var gücümüzle çalışıyoruz. Bildiğiniz üzere yatırımlarımızdaki yerlilik oranlarını kademe kademe artırmayı temel hedefimiz olarak belirledik. Bu bakımdan, 5G teknolojileri için planlamalarımızı, yerli ve milli imkanlarımızı önceliklendirerek yapıyoruz. 5G teknolojisine yerli ve milli imkanlarla geçmeye emin adımlarla ilerliyoruz. Elektronik haberleşme sektörü 2021'in ilk yarısında yüzde 18,8 oranında büyüyerek büyük bir başarıya imza atmıştır' ifadelerini kullandı.

FİBER HAT UZUNLUĞU 445 BİN KİLOMETREYE ÇIKTI

Mobil abone sayısının 84 milyonu aştığını anlatan Bakan Karaismailoğlu, 'Fiber hat uzunluğumuzu 88 bin kilometreden, 445 bin kilometreye, sabit geniş bant abone sayımızı 17,4 milyona çıkardık. Sabit altyapılarda fiber abone sayımız 2010'da 154 bin iken, bugün 4,3 milyona yükseldi. Mobil abone sayımız 2010'da 28 milyon iken, bugün 84,6milyonu aştı. Geniş bantta abone sayısı, 85,7 milyona ulaştı. Makinalar arası iletişim abone sayımız 2001'de 1 milyon 56 bin iken, bugün 7 milyondur. Bütün bu olumlu gelişmeler yaşanırken, 10 yıl önce mobil operatörlerimizin dakikası 8,6 kuruş olan ortalama tarife ücreti, bugün 1,3 kuruşa geriledi. İnternet kullanım miktarı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yıllık bazda sabitte yüzde 39 ve mobilde yüzde 31 oranında artış gösterdi' diye konuştu.

'YATIRIMLARIMIZLA TÜRKİYE'Yİ 'VERİ VE BULUT TEKNOLOJİLERİ ÜSSÜ' HALİNE GETİRECEĞİZ?

Avrupa Veri Merkezi'nin açılış töreninde konuşma yapan Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Aksu ise şunları söyledi:

'İnternet trafiğinin geçiş noktası haline gelen Türkiye; verinin taşınması ve saklanması konusunda kilit bir öneme sahip. Turkcell olarak amacımız; bu coğrafi üstünlük ile şirketimizin sahip olduğu ileri ve yenilikçi teknolojiyi kullanarak, ülkemizi dünyanın en önde gelen 'veri ve bulut teknolojileri üssü' haline getirmek. Bu hedefin yeni bir adımı olarak bugün açılışını yaptığımız Turkcell Avrupa Veri Merkezi'ni kamu kurumlarının, özel sektörün ve bölge ülkelerinin hizmetine sunmanın onur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Ülkemizin 'bölgesel bir üs olma' konumunu güçlendirebilmek için yatırımları teşvik eden milli politikaların benimsenmesini ve hızla uygulamaya geçirilmesini çok değerli buluyoruz. Bu vesileyle Türkiye'de yerli ve milli teknolojilerin geliştirilmesi noktasında önümüzü açarak bizleri cesaretlendiren Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile her zaman desteğini yanımızda hissettiğimiz Sayın Bakanımıza ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na teşekkürlerimizi sunuyoruz.?

'YENİ NESİL VERİ MERKEZLERİMİZLE 'SİBER VATAN'A SAHİP ÇIKIYORUZ'

Veri güvenliğini 'Siber Vatan' olarak tanımladıklarını vurgulayan Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan ise 'Turkcell olarak veri konusunu milli mesele olarak görüyoruz. Uzun yıllardır 'Türkiye'nin verisi Türkiye'de kalmalı' diyerek yatırımlarımızı buna göre yapıyoruz. Milli servetimiz veriyi, küresel risk ve tehditlere karşı korumak hepimizin görevi. Bu doğrultuda inşa ettiğimiz veri merkezlerimizde yerlilik oranımızı da hızla arttırıyoruz. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz Avrupa Veri Merkezimizde yerlilik oranımız yüzde 75 seviyesine ulaşarak Türkiye'nin yerlilik oranı en yüksek veri merkezi oldu. Bugüne kadar olduğu gibi bundan böyle de verimize sahip çıkarak ülke sınırları içerisinde tutmak için çalışmalarımızı aralıksız olarak sürdüreceğiz. Bu vesileyle yeni veri merkezimizin Türkiye'ye hayırlı uğurlu olmasını dileriz? dedi.

AVRUPA VERİ MERKEZİ HAKKINDA

İstanbul Havalimanı'na 85 kilometre uzaklıktaki Avrupa Veri Merkezi, 9 büyüklüğündeki depreme dayanıklı olup depremin hemen sonrasında hizmet vermeye devam ediyor. Kapıların ve duvarların yangına da 120 dakika boyunca dayanıklı olduğu veri merkezinde, 6 bin sensör ile 40 bin nokta sürekli izleniyor. Turkcell Avrupa Veri Merkezi ayrıca sahip olduğu Tier III sertifikası sayesinde kurumlara sunucu barındırma, bulut bilişim, erişim, yedekleme, siber güvenlik, felaket kurtarma, yönetilen hizmetler ve cihaz temini hizmetlerini de sağlıyor. Avrupa Veri Merkezi aynı zamanda yeşil bina ve çevreye uyumlu olduğunu belgeleyen 'Leed Gold' sertifikasına da sahip durumda bulunuyor.

TÜRKİYE'NİN EN TEKNOLOJİK VERİ MERKEZİNDE YERLİLİK ORANI YÜZDE 75

Bugün Avrupa'nın ve Türkiye'nin en teknolojik veri merkezi konumunda olan Avrupa Veri Merkezi, aynı zamanda yerlilik oranı en yüksek veri merkezi olmasıyla da dikkat çekiyor. Bina genelinde yüzde 75 yerli üretim kullanan Turkcell, yeni veri merkezinde yerli üreticilerin geliştirdiği iklimlendirme sistemleri, kabinetler ve güç kaynakları ile hizmet veriyor.