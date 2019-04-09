Son Dakika Haberleri: Turkcell Bedensel Engelliler Türkiye Yelken Şampiyonası

Turkcell Bedensel Engelliler Türkiye Yelken Şampiyonası

1 saat önce

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (TBESF) tarafından Mersin'de bu yıl üçüncüsü düzenlenen Turkcell Bedensel Engelliler Türkiye Yelken Şampiyonası başladı.

Turkcell Bedensel Engelliler Türkiye Yelken Şampiyonası, System.String[]
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (TBESF) tarafından Mersin'de bu yıl üçüncüsü düzenlenen Turkcell Bedensel Engelliler Türkiye Yelken Şampiyonası başladı.

Mersin Valiliği himayesinde Marina Yat Limanı'nda 22 sporcunun katılımıyla başlayan şampiyona, 14 Nisan'a kadar sürecek. Organizasyonda, kadınlar, erkekler ve çocuklar kategorisinin şampiyonları belirlenecek.

TBESF Yönetim Kurulu Üyesi ve Engelli Yelken Branşı Teknik Kurul Başkanı Aynur Olgaç, gazetecilere yaptığı açıklamada, şampiyonanın keyifli bir atmosferde başladığını söyledi.

Bedensel engelli yelken branşının gelecek adına umut verdiğini vurgulayan Olgaç, 11 kişinin katılımıyla başlattıkları şampiyonada şu an 22 sporcuya ulaştıklarını aktardı.

Olgaç, "Paralimpik yelkende güzel şeyler oluyor. Sporcularımız, Mersin'den Avrupa'ya ve dünyaya açılarak bayrağımızı göndere çektirecekler inşallah." diye konuştu.

Organizasyonla gelecek yıllarda düzenlenecek Avrupa ve dünya şampiyonalarına hazırlandıklarını belirten Olgaç, turnuvanın sporcuların gelişimine katkı sağladığını sözlerine ekledi.
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 04:50 Kaynak: AA
Türkiye, TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Spor
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