Turkcell bin 400'e yakın mağazasını "temassız" hale getirdi - Son Dakika

Turkcell bin 400'e yakın mağazasını "temassız" hale getirdi

26.11.2020 16:45
Turkcell bin 400'e yakın mağazasını

Çalışan ve müşterilerinin sağlığını pandemi döneminde daha da koruma altına alan Turkcell, Türkiye'de bin 400'e yakın mağazasında "temassız mağazacılık" uygulamasını başlattı.

Çalışan ve müşterilerinin sağlığını pandemi döneminde daha da koruma altına alan Turkcell, Türkiye'de bin 400'e yakın mağazasında "temassız mağazacılık" uygulamasını başlattı.

Turkcell açıklamasında görüşlerine yer verilen Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, pandemi döneminde sıfır temas ve sosyal mesafe konularında artan hassasiyetle birlikte hayata geçirdikleri "temassız mağazacılık" konseptinin kısa sürede perakende alanında yaygınlaşacağını belirtti.

Erkan, "Turkcell mağazalarına gelen müşterilerimiz mağaza içerisinde yer alan dokunmatik ekranları ve uygulamaları telefonlarına okuttukları QR kod ile kendileri yönetebiliyor. Fiziksel teması minimuma indirmeyi amaçladığımız bu uygulama aynı zamanda Türkiye'de 'dijital deneyim' konusunda bir ilk oldu. Müşterilerimiz yakın zamanda mağazalarımızda dijital ve interaktif uygulamaları daha fazla görecek." ifadelerini kullandı.

Turkcell bin 400'e yakın mağazasını temassız hale getirdi

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Murat Erkan, Mağazacılık, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Turkcell bin 400'e yakın mağazasını 'temassız' hale getirdi - Son Dakika Ekonomi


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