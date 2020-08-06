Turkcell Bölgesel 18 Yaş Altı Yarışmaları başladı

Görevlilerin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı maske ve eldiven takarak önlem aldığı organizasyonda, seyircilere de sosyal mesafeye uyulması konusunda anons yapıldı.

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2020 09:27

Kaynak: AA

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