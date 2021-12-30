Turkcell Bölgesel Kros Ligi final yarışmaları yapıldı - Son Dakika

Adana'da, Turkcell 14, 16 ve 18 yaş altı Bölgesel Kros Ligi final yarışmaları yapıldı.

Merkez Park'ta, 14, 16 ve 18 yaş altı kategorilerinde gerçekleştirilen yarışmalara, erkeklerde 274, kadınlarda 248 olmak üzere 522 sporcu katıldı.

Yarışlarda 14 yaş altı kategoride, kadınlarda Zeynep Özkadar, erkeklerde Doruk Saldamlı, kadın karmada Isparta İl Karması, erkek karmada Muş İl Karması, kadın kulüplerde Eskişehir Odun Pazarı SK ve erkek kulüplerde Erzurum Karayazı Belediyesi birinciliğe ulaştı.

16 yaş altı kategoride, kadınlarda Edibe Yağız, erkeklerde Yasin Ozan, kadın karmada Kars İl Karması, erkek karmada Ağrı İl Karması, kadın kulüplerde Şırnak İdil Omelka SK ve erkek kulüplerde Van Büyükşehir Belediyespor birinciliği elde etti.

18 yaş altında ise kadınlarda Esmanur Yılmaz, erkeklerde Utku Göler, kadın ve erkek karmalarda Ağrı İl Karması, kadın kulüplerde Kayseri Talas Gücü Belediyespor ve erkek kulüplerde Şırnak İdil Omelka SK birinciliğe ulaştı.

Yarışmalarda dereceye giren sporculara, kupa ve madalyaları törenle verildi.

Adil Çalışkan: "Bu sporcular altyapımızı oluşturacak"

Türkiye Atletizm Federasyonu Asbaşkanı Adil Çalışkan, AA muhabirine, yarışmaların çok güzel bir havada tamamlandığını söyledi.

Bursa ve Diyarbakır'da yapılan seçmelerde başarılı olan sporcuların Bölgesel Kros Ligi final yarışmalarına katılmaya hak kazandığını aktaran Çalışkan, "Çok güzel bir ortamda güzel bir yarışma oldu. Dereceye giren sporcularımızı tebrik ediyorum. İnşallah bu sporcularımız bizim altyapımızı oluşturacak. Kendilerine başarılar diliyorum." diye konuştu.

Türkiye Atletizm Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Nihat Bağcı da bu tür yarışmaları daha fazla organize etmeyi planladıklarını belirtti.