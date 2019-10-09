Son Dakika Haberleri: Turkcell çalışanları müşterilerine A Milli Takım forması giyerek hizmet verecek
Son Dakika Güncel Turkcell çalışanları müşterilerine A Milli Takım forması giyerek hizmet verecek

Turkcell çalışanları müşterilerine A Milli Takım forması giyerek hizmet verecek

1 saat önce

A Milli Futbol Takımı'nın 2002'den beri ana sponsoru olan Turkcell, ay-yıldızlı ekibimize desteğini şimdi de mağazalarında gösterdiğini duyurdu.

Turkcell çalışanları müşterilerine A Milli Takım forması giyerek hizmet verecek, System.String[]

A Milli Futbol Takımı'nın 2002'den beri ana sponsoru olan Turkcell, ay-yıldızlı ekibimize desteğini şimdi de mağazalarında gösterdiğini duyurdu. Maçtan bir gün önce ve maç günü A Milli Takım forması giyerek müşterilere hizmet verecek olan Turkcell çalışanları, milli heyecanı mağazalara taşıyacak.


TURKSPORU'nun en büyük destekçilerinden Turkcell, milli maç coşkusunu mağazalarına taşıyor. Milli Takım'ın EURO 2020 serüvenine marş olarak eşlik edecek #bisizikonuşuruz şarkısıyla bu heyecanı artıran Turkcell'in 1360 mağazasında çalışanlar, milli maçlardan bir gün önce ve maç gününde Milli Takım forması giyiyor. Ayrıca EURO 2020 yolunda maç günleri mağazalarda çeşitli etkinlikler düzenleniyor.


Turkcell Bireysel Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kadri Özdal, " Türkiye'nin Turkcell'i olarak, gururumuz milli takımımızın yanında olduğumuzu göstermek için 2002'de başlayan ana sponsorluk sözleşmemizi 2021 yılına kadar uzatmıştık. Bu desteğimizi şimdi sahaya taşıyoruz ve mağazalarımızda milli takım formamızı giyerek, EURO 2020 yolunda futbolcularımızın heyecanını paylaşıyoruz. Mağazalardaki etkinliklerimizle de maç günlerinin bayram havasında geçmesini sağlayacağız. Böylece, Milli Takım sadece 11 futbolcumuzla değil 80 milyon Türkiye ve aynı zamanda 1360 mağazasındaki binlerce Turkcell çalışanıyla beraber sahada olacak. Bu da bizi daha güçlü yapacak" dedi. - İSTANBUL

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, A Milli Futbol Takımı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 01:33 Kaynak: İHA
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