Son Dakika Haberleri: Turkcell CEO'su Terzioğlu'na GSMA’den Büyük Ödül

Turkcell CEO'su Terzioğlu'na GSMA’den Büyük Ödül

59 dakika önce

Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, mobil iletişim sektörünün uluslararası çatı kuruluşu GSMA'in "Sektöre Büyük Katkı" ödülüne layık görüldü.

Turkcell CEO'su Terzioğlu'na GSMA’den Büyük Ödül, System.String[]
Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, mobil iletişim sektörünün uluslararası çatı kuruluşu GSMA'in "Sektöre Büyük Katkı" ödülüne layık görüldü.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 02:55 

Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Kurum, Kentsel Dönüşüm Bekleyen Vatandaş İçin Müjdeyi Verdi 1 Milyarlık TL'lik Derbi

Lokanta İşletmecisinin Siparişlerinin Bulunduğu Kolilerden 300 Bin Lira Çıktı Sosyal Medyada Tanıştığı Kıza, Cinsel İstismarda Bulundu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.2.2019 15:54:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Turkcell CEO'su Terzioğlu'na GSMA’den Büyük Ödül
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]