Turkcell CEO'su Terzioğlu'na GSMA’den Büyük Ödül
59 dakika önce
Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, mobil iletişim sektörünün uluslararası çatı kuruluşu GSMA'in "Sektöre Büyük Katkı" ödülüne layık görüldü.
Turkcell
Genel Müdürü Kaan Terzioğlu
, mobil iletişim sektörünün uluslararası çatı kuruluşu GSMA'in "Sektöre Büyük Katkı" ödülüne layık görüldü.
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Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 02:55
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