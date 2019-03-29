Turkcell Çin Kalkınma Bankası'ndan 235 Milyon Euro Kredi Kullanımı Gerçekleştirdi

Turkcell, Çin Kalkınma Bankası'ndan (CDB) 225 milyon Dolar ve 35 milyon Euro olmak üzere iki dilimde toplam 235 milyon Euro tutarında 7.5 yıl vadeli kredi kullanımı gerçekleştirdi.

Turkcell, Çin Kalkınma Bankası'ndan (CDB) 225 milyon Dolar ve 35 milyon Euro olmak üzere iki dilimde toplam 235 milyon Euro tutarında 7.5 yıl vadeli kredi kullanımı gerçekleştirdi. Yurtdışından alınan bu kredi uluslararası finans kuruluşlarının Türkiye ve Turkcell'e güvenini bir kez daha gösterdi.



Turkcell'den yapılan açıklamaya göre yatırımlarda kullanılmak üzere Çin Kalkınma Bankası'ndan (CDB) 225 milyon dolar ve 35 milyon euro olmak üzere iki dilimde toplam 235 milyon euro tutarında 7.5 yıl vadeli kredi kullanımı gerçekleştirildi. Turkcell daha önce de aynı kredi anlaşması kapsamında CDB'den toplam 315 milyon Euro karşılığı kredi kullanımı yapmıştı.



"Yabancı finans kuruluşlarının Türkiye'ye ilgisi sürüyor"



Yurtdışındaki bankaların Turkcell'e ve Türkiye'ye ilgisinin devam ettiğine dikkat çeken Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan "Turkcell, güçlü finansal yapısı ve uluslararası piyasalardaki yüksek itibarıyla Türkiye'ye olan güveni artırmayı sürdürüyor. İş modelimizi risklerden koruma stratejimiz kapsamında, önemli bir araç olan başarılı likidite yönetimi için hem yerel hem de uluslararası piyasaları sürekli takip halindeyiz. Likidite yönetiminde, finansman kaynaklarının çeşitlendirilmesi ve vadenin uzatılması öncelikli hedeflerimiz arasındadır. Çin Kalkınma Bankası'ndan temin ettiğimiz bu kredi sayesinde piyasaya göre daha uygun şartlarda uzun vadeli bir finansman imkanı sağladık. Bu gelişme, hem Türkiye ekonomisi hem de Turkcell'in güçlü duruşunun bir göstergesi niteliği taşıyor. Turkcell, oluşturduğu uzun vadeli finansman ile teknoloji yatırımlarına kesintisiz olarak devam edecek ve birinci önceliği olan müşterilerine en iyi hizmeti vermeyi sürdürecektir" dedi. - İSTANBUL

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