Turkcell Çinli teknoloji şirketi Huwaei ile Mobil Hizmetleri için anlaşma imzaladı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Turkcell Çinli teknoloji şirketi Huwaei ile Mobil Hizmetleri için anlaşma imzaladı - Son Dakika Dünya

Turkcell Çinli teknoloji şirketi Huwaei ile Mobil Hizmetleri için anlaşma imzaladı

6 saat önce

Türkiye'nin en büyük özel telekom şirketi olan Turkcell'in Çinli teknoloji devi Huawei ile çarşamba günü yaptığı sözleşme ile 2019 yılındaki ortaklığa 2020'de de devam etme kararı aldı.

Turkcell Çinli teknoloji şirketi Huwaei ile Mobil Hizmetleri için anlaşma imzaladı, System.String[]

Çinli teknoloji firması Huawei ve Turkcell Mobil Ekosistem İş birliği anlaşmasına imza atarak dijital alanda güçlerini birleştirdi.


Huawei Mobil Servisleri'nin (HMS) tanıtıldığı ve Turkcell'in kendi uygulamalarını bu platforma taşıdığını açıkladığı basın toplantısında, taraflar iş birliği anlaşması da imzaladı. Turkcell, HMS destekli Huawei telefon satış adedinin önümüzdeki dönemde 1 milyon olacağını açıkladı. Turkcell ayrıca, Huawei'nin HMS ekosisteminden karşılıklı olarak yararlanmak için iş birliği yapan ilk GSM operatörü oldu.

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TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Huawei, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 01:30 
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