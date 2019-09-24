Turkcell'de cihaz kiralama dönemi başladı

Dijital Operatör Turkcell'in dijital dönüşüm sürecinde teknolojik ürünlere yönelik yeni geliştirilen proje kapsamında, şirketler artık Turkcell'den cep telefonu kiralayabilecek. Bununla birlikte cep telefonu, tablet, bilgisayar ve diğer birçok ürünü satın almak isteyen şirketler için de Financell desteğiyle dijital dönüşüm kredisi sunulacak.



Turkcell Dijital İş Servisleri, ulaşımdan finansa, sağlıktan perakendeye kadar çok çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren şirketlere danışmanlık ve yenilikçi çözümler sunuyor. Bu kapsamda yeni hayata geçirilen cep telefonu kiralama çözümüyle şirketler dijitalleşmenin ilk adımı olarak cihazlarını kolayca kullanabilecek. Ayrıca, cep telefonunun yanı sıra tablet ve bilgisayar gibi teknolojik ürünleri satın almak isteyen şirketlere de Financell desteğiyle ile dijital dönüşüm kredisi sunulacak.



Turkcell Kurumsal Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ceyhun Özata toplantıda yaptığı açıklamada, şirket olarak Türkiye'de bireylerin yanı sıra kurumların da dijital dönüşümünde öncü bir rol üstlendiklerini söyleyerek, "Bu amaçla ülkemizdeki şirketlerin küresel rekabette söz sahibi olması için çalışmalarımızı yürütüyoruz. Son olarak hayata geçirdiğimiz cihaz kiralama projemiz ile şirketlere özel cep telefonlarında kiralama dönemini başlatıyoruz. Böylece şirketlere kolaylık sağlarken bir yandan da yüzde 30'lara varan maliyet avantajı sağlıyoruz" dedi.



"Dijital dönüşümün her alanında firmalarımızın yanında olacağız"



Şirket olarak tüm sektörlerde teknolojiyi ve dijital dönüşümü ulusal ve uluslararası alanda önden takip ettiklerinin altını çizen Özata, "Şirketlerimizin ihtiyacı olan noktada yanlarında olmayı hedefledik. Bu alanda da dijital iş servisleri adında bir şirketi geçen senenin sonunda hayata geçirdik. Şuanda yüzde 62 bir büyüme kaydetti. Dijital dönüşümün her alanında firmalarımızın yanında olacağız. Sektör olarak perakende, sağlık, üretim, enerji, tarım gibi birçok sektörün dijital dönüşümünde yapması gereken şeyler var. Hem bugün hem de bundan sonraki dönem için var. Şirket olarak sağlık alanında yaptığımız işler var. Önümüzdeki dönemde perakende ve enerji sektörlerinde de çalışmalar yapacağız" ifadelerini kullandı.



"Sadece teknoloji danışmanlığı değil finansman anlamında da firmaların yanındayız"



Dijital dönüşümün bir parçası da gerekli ekipmanları sahip olmak olduğuna dikkat çeken Özata, "Akıllı telefonlar, tabletler, sunucular ve bilgisayarlardan bahsedebiliriz. Sadece teknoloji danışmanlığı değil finansman anlamında da firmaların yanındayız. Biz, yaptığımız yatırımı şirketlerin kendi ana işlerine yapmalarını istiyoruz. Dijital dönüşümün parçası olan cihazlarda ise şirketin kiralama yöntemiyle veya finansman yolla olabiliyor. Ankara'da ve Çorlu'da veri merkezi açıyoruz. Bu merkezlere yaklaşık 2 milyar TL'lik yatırım yapmış olacağız" açıklamalarında bulundu.



Turkcell, başlattığı cihaz kiralama projesiyle birlikte kurumların ihtiyacı olan farklı markaların 20'den fazla modeli şirketlerin kullanımına sunulacak. Bu sayede şirketler, Turkcell müşterisi olmasalar da 24 ay süreyle kiralama yapabilecek. Cihaz kiralama yapan şirketler, şirketin güvencesiyle sigorta hizmetinin de sahibi olurken yardım masası ile de ihtiyaç anında destek alabilecek.



Yapılan bilgilendirmede; Turkcell Dijital İş Servisleri, ulaşımdan finansa, sağlıktan eğitim ve lojistiğe, üretimden perakende ve enerjiye kadar çok çeşitli sektörlere hizmet sunarak dijitalleşme süreçlerine katkı sağlayacak. 5G ile ilgili hazırlıklarını aralıksız sürdüren şirket, 5G'nin hayata geçmesiyle birlikte hem kurumlara hem de belediyelere yeni teknolojileri sunmak için çalışıyor. 5G ile sağlanacak düşük gecikme süreleri ile neredeyse gerçek zamanlı işlemlerin gerçekleştirileceği uzaktan cerrahi, sağlık, savunma ve ulaşım gibi sektörlerde değişimleri öngören Turkcell, şirketleri bu konuda yönlendirip danışmanlık görevi üstlenecek. Ayrıca Turkcell, 5G ile sunacağı çok daha yüksek hızlara bağlı olarak, sanal gerçeklik uygulamalarıyla eğitim ve turizm gibi sektörlerde de dönüşüme destek olacak.



Turkcell, dijital tarım alanındaki çalışmalarıyla çiftçileri kaygı ve endişeden uzak, sadece üretim, verimlilik ve kazanca yakın tutma amacıyla yerli ve milli uygulamalar da geliştiriyor. Bu kapsamda hayata geçirdiği büyük ve küçükbaş hayvanlar için akıllı takip sistemiyle hayvanların sayımının yanı sıra lokasyon bilgisi, sağlık durumu, kızgınlık takibi gibi önemli bilgiler anlık bildiriliyor. Aynı zamanda bu uygulama salgın hastalıklarla mücadeleyi de sağlıyor. Böylece çiftçiler hem hayvanlarını yakından takip edebiliyor hem de verimliliklerini artırıyor. - İSTANBUL