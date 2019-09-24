Son Dakika Haberleri: Turkcell'de cihaz kiralama dönemi başladı
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Turkcell'de cihaz kiralama dönemi başladı

29 dakika önce

Turkcell yeni projesiyle, kurumsal müşterilerine cep telefonu kiralama hizmeti vermeye başladı.

Turkcell'de cihaz kiralama dönemi başladı, System.String[]

Turkcell yeni projesiyle, kurumsal müşterilerine cep telefonu kiralama hizmeti vermeye başladı. İlk aşamada cep telefonu ile başlayan proje ilerleyen dönemde tablet ve bilgisayarları da kapsayacak.

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 02:20 
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