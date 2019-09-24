Turkcell'de cihaz kiralama dönemi başladı
29 dakika önce
Turkcell yeni projesiyle, kurumsal müşterilerine cep telefonu kiralama hizmeti vermeye başladı.
Turkcell yeni projesiyle, kurumsal müşterilerine cep telefonu kiralama hizmeti vermeye başladı. İlk aşamada cep telefonu ile başlayan proje ilerleyen dönemde tablet ve bilgisayarları da kapsayacak.
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 02:20
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