Turkcell'de yapay zeka destekli "mutlu çalışan" deneyimi - Son Dakika

Turkcell'de yapay zeka destekli "mutlu çalışan" deneyimi

28.12.2020 19:05
Turkcell'de yapay zeka destekli

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, "Mutlu çalışan deneyimini yaşatmak için büyük veriyi kullanıyor ve geleceğe dayalı tahminlerde bulunuyoruz.

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, "Mutlu çalışan deneyimini yaşatmak için büyük veriyi kullanıyor ve geleceğe dayalı tahminlerde bulunuyoruz." ifadesini kullandı.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, çalışan mutluluğuna çok önem veren şirket, İK süreçlerini dijitalleştirerek çalışanlarını destekleyecek, geliştirecek ve her ortamda daha keyifle çalışmalarını sağlayacak araç ve platformlar sunmayı sürdürüyor.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle işe alım süreçlerinde ya da mevcut çalışma sisteminde herhangi bir duraksama yaşamadıklarını aksine yeni gelişmelerle İK süreçlerini dijitalleştirdiklerini belirterek, 2020 yılında pandeminin etkisiyle esnek ve çevik çalışma modellerinin yanı sıra çalışan deneyimini odağa alan İK yaklaşımları oluştuğunu kaydetti.

İşe alım, yetenek keşfi ve gelişim gibi temel İK fonksiyonlarının uzaktan yürütülmeye başladığını ifade eden Erkan, şu değerlendirmede bulundu:

"Mülakatlar bile görüntülü görüşmelerle yapıldı. Bu da işe alım süreçlerine hız ve verim kazandırdı. Turkcell olarak farkımızı ortaya koyarak bu sürece dahil olduk ve adaylarla yapılan görüntülü mülakatlarda yapay zekadan destek alarak duygu durum analizleri yaptık. Teknolojik olarak altyapının dijitalleşmesi kadar 'deneyimin dijitalleşmesi' de bizim için çok önemli. Turkcell'de çalışanlarımızın iş başvurusundan itibaren tüm süreç ve deneyimlerini yapay zeka ve robotik süreç otomasyonu teknolojileri ile destekleyerek dijital olarak yönetiyoruz. Ayrıca geliştirdiğimiz 'HR Mobile Dashboard' ile günlük operasyonlarımızı ve süreçlerimizi gerçek zamanlı verilerle izliyor, mutlu çalışan deneyimini yaşatmak için büyük veriyi kullanıyor ve geleceğe dayalı tahminlerde bulunuyoruz."

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Murat Erkan, Erkan Mutlu, Yapay Zeka, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Turkcell'de yapay zeka destekli 'mutlu çalışan' deneyimi - Son Dakika Ekonomi


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