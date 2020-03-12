Turkcell'de yeni YKB Bülent Aksu oldu

Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Aksu oldu.



Turkcell tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, yeni yönetim kurulu başkanının Bülent Aksu olduğu duyuruldu. Duyuruda yeni yönetim ve denetim komiteleri de açıklandı. Yönetim kuruluna daha önce bu görevde bulunmayan Afif Demirkıran, Nail Olpak ve Tahsin Yazar da atandı. - İSTANBUL