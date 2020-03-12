Turkcell'de yeni YKB Bülent Aksu oldu - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Turkcell'de yeni YKB Bülent Aksu oldu - Son Dakika Ekonomi

Turkcell'de yeni YKB Bülent Aksu oldu

6 saat önce

Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Aksu oldu.

Turkcell'de yeni YKB Bülent Aksu oldu, System.String[]

Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Aksu oldu.


Turkcell tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, yeni yönetim kurulu başkanının Bülent Aksu olduğu duyuruldu. Duyuruda yeni yönetim ve denetim komiteleri de açıklandı. Yönetim kuruluna daha önce bu görevde bulunmayan Afif Demirkıran, Nail Olpak ve Tahsin Yazar da atandı. - İSTANBUL

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Kamuyu Aydınlatma Platformu, Bülent Aksu, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 09:12 Kaynak: İHA
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