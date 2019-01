Turkcell'den 1 Yılda 58 Milyon TL'lik Enerji Tasarrufu

Turkcell, altyapı ve iş süreçlerinde çevre dostu çözümleri kullanarak 2018 yılında, 96 milyon kilovatsaati aşan 58 milyon TL'lik bir enerji tasarrufu sağladı.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, enerji tasarrufuna yönelik teknoloji ve uygulamalarını iş süreçlerinin her aşamasında hayata geçiren şirket, hem çevre korumasına hem de Türkiye'nin enerji faturasının azaltılmasına katkı sağlıyor.



Turkcell, 2018 yılı boyunca uyguladığı verimlilik ve tasarruf çözümleri sayesinde 96 milyon kilovatsaati aşan enerji ile 58 milyon TL'lik tasarruf sağladı. Elde edilen bu tasarruf miktarı 36 bin hanenin bir yıllık toplam elektrik tüketimine denk geldi.











Tasarrufu sadece altyapı ile sınırlandırmayan ve bunu bir yaşam şekline dönüştüren Turkcell şebekesinde, trafik yoğunluğunun çok düşük olduğu zamanlarda, tasarruf sağlayan bir yazılımı da devreye aldı. Bu sayede Turkcell, sadece şebekesinde yaptığı bu yazılım uygulamaları ile 2018'de 6 bin hanenin yıllık elektrik tüketimine karşılık gelen 17 milyon kilovatsaat enerji tasarrufu sağladı. Turkcell önceki yıllarda 26 noktaya kurduğu güneş panelleri ve rüzgar türbinlerine bu yıl da yenilerini ekledi ve yalnız yenilenebilir enerjisiyle çalışan saha sayısını 30'a çıkardı. Yeni kurulan güneş paneli ve rüzgar türbinleri sayesinde yenilenebilir enerjiyle çalışan iletişim üniteleri enerji tasarrufuna önemli katkı sağladı.



Enerjide yeni iş birlikleriyle yeni çözümler geliyor





Enerji verimliliği alanında daha önce Siemens ile iş birliğine gittiğini duyuran Turkcell, kurumların enerji tüketimini kontrol altına almaları ve verimliliklerini artırarak enerji maliyetlerini düşürmelerini sağlayan çözümler geliştirmeye odaklandı. Perakende, sağlık, finans, otel, lojistik, üretim, yayıncılık, tekstil, gıda gibi birçok sektörde her ölçekten şirketler Turkcell'in dijital enerji servisiyle herhangi bir ilk yatırım maliyetine gerek olmadan enerji tüketimlerini anlık olarak takip edebiliyor, kontrol altına alıyor, analiz raporları ve danışmanlık hizmetleriyle birlikte bu alanda yüzde 30'a varan verimlilik elde ediyor.



Öte yandan yakın zamanda enerji sektöründe yenilikçi çözümler sunan bir teknokent girişimi olan Reengen firmasıyla da iş birliği gerçekleştiren Turkcell, enerji verimliliği hizmetlerinin yaygınlaşması amacıyla yerli ve milli ekosistemi büyütmeye devam ediyor.





Turkcell ayrıca enerji verimliliği alanındaki önemli konulardan biri olan aydınlatma dönüşümüyle ilgili Signify (eski adıyla Philips Aydınlatma) ile önemli bir işbirliğine imza attı.



Bu iş birliğinde LED dönüşüm çalışmaları yapılarak enerji maliyetlerinin azaltılmasına destek sağlanacak. Böylelikle şirketlerin akıllı aydınlatma yatırımları gelişecek ve şehirlerde aydınlatmada kullanılan büyük miktar enerjiden tasarruf edilebilecek.



"Türkiye'de enerjinin daha verimli kullanılmasına katkı sağlıyoruz"



Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin, Turkcell olarak Türkiye'de ISO 50001 Enerji Yönetim Standardına sahip ilk ve tek operatör olduklarını belirterek, şunları kaydetti:



"Enerji verimliliği konusunda sektörümüzde örnek olacak uygulamaları ilk olarak hayata geçiriyor olmaktan gurur duyuyoruz. Bir yandan makine öğrenmesi algoritmalarından faydalanarak, elektrik tüketimimizi tahmin edip şebekemizi her geçen gün daha verimli hale getirirken diğer yandan da bu çözümleri kurumların da hizmetine sunarak Türkiye'de enerjinin daha verimli kullanılmasına katkı sağlıyoruz. Yaptığımız bu enerji odaklı çalışmalarımızla sürdürülebilir kalkınma alanında ülkemiz ve sektörümüz için iyi bir örnek oluşturduğumuza inanıyoruz.



Sadece Turkcell şebekesinde ortaya çıkan tasarruf miktarının bile ülkemiz ve sektörümüz için çok önemli bir değer olduğunu düşünüyoruz. Önümüzdeki dönemde iş ortaklarımızla birlikte verimlilik sağlayan birçok yeni çözüm ve uygulamayı hayata geçirmeye devam ederek gelişen Türkiye'nin artan enerji ihtiyacına katkı sunmayı sürdüreceğiz."

