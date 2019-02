Turkcell'den 2018'de 2 Milyar 21 Milyon TL Net Kar

Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, "Dördüncü çeyrek net karımız 864 milyon lira, tüm yıl karımız da geçen senenin biraz üzerinde 2 milyar 21 milyon lira oldu.

Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, "Dördüncü çeyrek net karımız 864 milyon lira, tüm yıl karımız da geçen senenin biraz üzerinde 2 milyar 21 milyon lira oldu. 2018'de 21,3 milyar lira ciroya ulaştık, yüzde 20,8 büyüdük. FAVÖK'ümüz 8,8 milyar lira oldu, yüzde 41,1'lik bir büyüme gerçekleşti." dedi.



Turkcell'in 2018 yılı finansal sonuçları, Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu'nun katıldığı toplantıda paylaşıldı.



4 yılda altyapı operatörü olmaktan deneyim sağlayıcı, dijital operatör olma yolculuğunda olduklarını belirten Terzioğlu, bu gelinen noktada her türlü servis ve hizmeti sunar hale geldiklerini dile getirdi.



Terzioğlu, 2018 senesini rekorlarla kapattıklarının altını çizerek, şunları kaydetti:



"21,3 milyar lira ciroya ulaştık, yüzde 20,8 büyüdük. Bunun 2 yıllık kümülatif büyüme oranı yüzde 49'a geldi. FAVÖK'ümüz 8,8 milyar lira oldu, yüzde 41,1'lik bir büyüme gerçekleşti. Networkümüzde bugün 18 milyon tane müşterimiz 4,5G'li telefon kullanıyor. 31 milyona yakın müşterimiz 4,5G abonemiz, ortalama kullanım 7,6 GB'a ulaştı. Eskiden müşterilerimizi abone abone sayardık, artık 85,8 milyon dijital servis müşterimiz var ve bunların yüzde 20'si hiçbir zaman Turkcell müşterisi olmamış. İşimiz çeşitleniyor, zenginleşiyor, bu da sonuçlarımıza yansıyor.



Bu sonuçlarla 2018 yılında tüm hedeflerimize ulaştık. Türkiye, önemli bir likidite sıkışıklığı döneminden geçti, önemli kur yükselişi yaşadı, bunlara rağmen verdiğimiz sözleri tuttuk, hedeflerimizi tutturduk. FAVÖK marjımız yüzde 41,3 oldu. Dördüncü çeyrek net karımız 864 milyon lira, tüm yıl karımız da geçen senenin biraz üzerinde 2 milyar 21 milyon lira oldu."



"Finansal sonuçlar kadar bizi sevindiren başka bir konu da, müşterilerimizin memnuniyet seviyesi"



Operasyonel göstergeler hakkında bilgi veren Terzioğlu, müşterilerin yüzde 56'sının faturalı abone olduğunu, Turkcell'in dijital servislerine olan talebin ivme kazarak yükselmeye devam ettiğini söyledi.



Terzioğlu, şu bilgileri verdi:



"2018'de genişlettiğimiz ve yeni özelliklerle zenginleştirdiğimiz dijital ürün portföyümüzle 85,8 milyon abone ve 169 milyon indirme rakamına ulaştık. 4.5G kullanıcılarının ortalama data tüketimi 7.6 GB'a yükseldi. Finansal sonuçlar kadar bizi sevindiren başka bir konu da, müşterilerimizin memnuniyet seviyesi. Turkcell Türkiye'nin mobil çoklu teklif müşteri oranı yıllık 10,9 puan artışla yüzde 66,7'ye ulaşırken, sabit tarafta TV'li çoklu oyun müşterileri oranı da yüzde 48,6 oldu.



Müşterilerimizin, bir gün içerisinde hayatlarına dokunduğumuz dakika sayısı 2018 yılında artışını sürdürdü. Artık müşterilerimiz fizy'den günde ortalama 48 dakika müzik dinliyor, Dergilik'te 18 dakika dergi ve gazete okuyor, TV+ uygulamamızdan 81 dakika TV ve film izliyor. Müşterilerimiz kullandıkları her türlü dijital serviste Turkcell teknolojilerinin güvenini hissetsinler diye bir gündeki bin 440 dakikanın tümüne hitap edebilecek uygulamalar geliştirmeye devam edeceğiz."



"Türkiye, dünyadaki data tüketim sıralamasında altıncı sıradaki yerini aldı"



Türkiye'nin, dünyadaki data tüketim sıralamasında altıncı sıradaki yerini aldığına dikkati çeken Terzioğlu, bu artışın katlanarak arttığını söyledi. 2018'in Turkcell'in dijital ayak izinin uluslararası alanda genişlemeye başladığı yıl olduğunu kaydeden Terzioğlu, şöyle devam etti:



"2018'de yetkinliklerimizi, faaliyette bulunduğumuz ülke ve iştiraklere de taşıdık. Ukrayna'da lifecell ile 4.5G'yi hayata geçiren ilk operatör olduk. Küreselleşme vizyonu çerçevesinde dijital ayak izini genişletme hedefiyle kurduğumuz Lifecell Ventures şirketimizi Şubat 2018'de Barcelona'da tanıttık. Lifecell Ventures, ilk ihracatını BiP ve lifebox ile Moldcell'e yaptı.



2019 yılı, dijital ihracat hamlemizin her anlamda hızlandığı, dünyada çok daha fazla kişinin ve şirketin Türkiye'de geliştirilen dijital servis ve çözümleri kullandıklarını gördüğümüz bir yıl olacak. 2018 yılının bir diğer önemli gelişmesi de Fintur iştirakimizde gerçekleşen varlık satışları ve nihayetinde Fintur'da sahip olduğumuz payların Telia Company'ye devrine dair anlaşmanın Aralık ayında imzalanması oldu. Bu satışla verimli bilanço yönetimi ve dijital odaklı büyüme stratejilerimiz dahilinde 350 milyon avro kaynak yaratılacak."



"2015 yılından bu yana, şirketimizin hissedarlara sağladığı getiri yüzde 53"



Kaan Terzioğlu, "Bir yıl daha dünyanın en hızlı büyüyen operatörü olduk. 2010 yılından bugüne, toplam net karımızın yüzde 60'ını, 8,8 milyar lirayı temettü olarak dağıttık. 2018 senesinde hissedarlarımıza 1,9 milyar lira temettü dağıttık. Hisse getirisinde 2015 yılından bu yana, şirketimizin hissedarlara sağladığı getiri yüzde 53." dedi.



Terzioğlu, konuşmasında BiP ve lifebox, Dergilik gibi uygulamalarda gelinen son noktaları paylaştı. 2018'in son çeyreğinde BiP'e, tek cihazda iki hat kullanma ve para transferi gibi iki önemli özellik daha eklendiğini anımsatan Terzioğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:



"BiP 34,2 milyon indirme ve 11,5 milyon aktif kullanıcıya ulaştı. Günde 7 milyon şarkının dinlendiği fizy 3,2 milyon aktif kullanıcıya ulaşırken 3,4 milyon aktif müşterisiyle TV+, Türkiye'nin en büyük dijital TV platformlarından biri haline geldi. Portföyüne yabancı yayınları da ekleyen Dergilik, Türkiye'de gazetelerin akşam baskısının yeniden yayınlanmasına vesile oldu ve 21,4 milyon aktif kullanıcıyla yayıncılık sektörünün dönüşümüne öncülük etmeyi sürdürdü. Türkiye'nin arama motoru Yaani de 7,6 milyon indirme rakamına ulaşarak, Türkiye'nin datasının Türkiye'de kalmasını sağlamaya devam etti."



Hızlı Giriş uygulamasının 15,3 milyon kullanıcısıyla 232 milyon defa kullanıldığını aktaran Terzioğlu, Paycell'in 2,6 milyon indirme ve 1 milyonu aşan Paycell Kart ile mobil ödeme dünyasının en güçlü oyuncularından biri haline geldiğini dile getirdi.



Terzioğlu, "Tüketici finansmanı şirketi Financell, bünyesine eklediği Turkcell Sigorta AŞ kapsamında ilk ürünü olarak kadınlara özel sağlık sigortası paketini sundu. E-ticarette trafik yönetimi, kimlik yönetimi ve mobil ödeme hizmetleri ile çok sayıda girişimci, kesintisiz dijital deneyim imkanı elde etti." dedi.



Geçtiğimiz sene Turkcell'in oyun platformlarında toplam 67 milyon adet oyun oynandığını bildiren Terzioğlu, bu alanın kendileri için önemli iş alanlarından biri olduğunu aktardı.



"Her sene ciromuzun yüzde 20'lik kısmını yatırıma çevirmek zorundayız"



Data center'larda 2 milyar liralık yatırımları bulunduğunu dile getiren Terzioğlu, "Oraya yatırımlara devam edeceğiz. Son 5 yılda yaptığımız toplam yatırım 26 milyar liraya geldi. 2022 yılına kadar 16 milyar lira daha yatırım yapacağız. Her sene ciromuzun yüzde 20'lik kısmını yatırıma çevirmek zorundayız." ifadelerini kullandı.



Kaan Terzioğlu, yeni işler ve yeni pazarlarla büyümeye devam edeceklerini bildirdi.



2019 yılı hedeflerini de paylaşan Terzioğlu, "2019 senesi bizim için de, Türkiye için de güzel bir yıl olacak. Türkiye son derece güçlü refleksi olan, her türlü krizden alnının akıyla çıkmayı başaran bir ülke. 2019'da da yüzde 16-18 arası gelir büyümesi, yüzde 37-40 arası FAVÖK marjı hedefliyoruz." dedi.



Kaan Terzioğlu, dijital ihracatla ilgili Barcelona düzenlenecek Mobil Dünya Kongresi'nde bir takım açıklamalar yapacaklarını da duyurdu.



"2018 gibi zor bir senede, hedeflediğimiz kara ulaştık"



Kaan Terzioğlu, toplantı sonunda gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Türkiye'nin 2018'de zor bir seneden geçtiğini hatırlatan Terzioğlu, hedefledikleri net kara ulaştıkları için mutlu olduklarını dile getirdi.



Fintur'daki satışın 2019 finansal sonuçlarına yansıyacağını anımsatan Terzioğlu, "Kontrat bitti. Bunun tamamlanmasıyla birlikte aşağı yukarı 650 milyon liralık bir kar daha 2019 karı olarak göreceğiz. Bunun, bu çeyrek olmaması için bir sebep yok." dedi.



Terzioğlu, 5G ihalesine ilişkin, "İhale beklemiyorum. İhaleyi sadece 2019'da değil, hiç beklemiyorum. 5G bir ülkenin, Endüstri 4.0'a hazırlanma süreci ile alakalı bir altyapı gereksinimi. Dolayısıyla bu gereksinimi yerine getirmek için, yatırımcıların hızla görevlendirilmesini bekliyoruz. Bu alanda da görev almaya her zaman hazırız." değerlendirmesinde bulundu.



İddaa ihalesindeki sürecin anımsatıldığı Terzioğlu, konuya ilişkin "Az bir farkla değil, çok bir farkla kaybettik. Bu farkın rasyonel olmadığını düşündüğümüzü ifade eden bir paylaşımda bulunduk. İhale komisyonuna ve süreçlerine saygımız sonsuz, kararı onlardan bekliyoruz." açıklamasında bulundu.



Terzioğlu, sorulan bir soru üzerine temettü politikalarında bir değişiklik olmadığını, bu sene de politikalarına uygun bir kararın Genel Kurul öncesinde açıklanacağını söyledi.



Turkcell'den 25. yıl hediyeleri



Toplantıda verilen bilgiye göre, Turkcell'in 25. yılı kapsamında hayata geçirdiği kampanya ile 25 Şubat'ta Turkcell Dijital Operatör uygulamasına girerek telefon ve tabletlerinden Salla Kazan uygulamasını kullananlar 25GB'a kadar internet kazanma imkanı elde edecek.



Ayrıca 25 Şubat'ta Turkcell mağazalarına gelenler dokunmatik ekran üzerinden "Şans Makinesi"ne telefon numaralarını girerek Turkcell'in dijital ürün ve servis üyelikleri, televizyon, akıllı telefon, kulaklık ve bilgisayar gibi onlarca hediye kazanabilecek.



Bunun yanı sıra turkcell.com.tr mağazasından ve Turkcell mağazalarından alışveriş yapanlar içinse 25-27 Şubat arasında seçili ürünlerde yüzde 25'e varan indirimler olacak.

Son Dakika » Ekonomi » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Hakkında Tutuklama Kararı Çıkan Mehmet Ali Alabora İçin Müebbet Hapis İstendi

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Kuruldu

Afyon, Her 100 Dolarlık İthalat Karşılığı 411 Dolarlık İhracat Yaptı

BBG Yarışmasında Birinci Olan 02 Melih, Kazandığı Parayı Ne Yaptığını Anlattı